Radicales disidentes, en pie de guerra

Dirigentes radicales salteños participaron de una reunión, en donde redactaron un fuerte documento con críticas al Comité Nacional de la UCR y a la gestión del PRO. Allí también señalaron que buscarán presentar listas en todo el país. La reunión fue convocada por Ricardo Alfonsín, Jorge Sappia y Juan Manuel Casella. Participaron dirigentes de varias provincias, entre ellos Ruben "Chato" Correa y Alberto "Turco" Salim, por Salta.

Los radicales disidentes de la alianza con Cambiemos, agrupados en el Movimiento Nacional para la Democracia Social, anunciaron que participarán de las elecciones en diferentes provincias con listas propias, y convocaron a la militancia de la UCR a "recuperar la ideología, los valores y la identidad del partido".

En esa línea, el documento es contundente, a la hora de marcar las diferencias conceptuales que mantienen con el Gobierno nacional: "Los radicales que impulsamos el desarrollo de un proyecto político identificado como Movimiento Nacional para la Democracia Social sostenemos que la UCR debe dejar clara sus diferencias con los conceptos neoconservadores que inspiran la actual gestión del gobierno".

"Las ideas radicales no tienen nada que ver con lo que pasa. No podemos dejar de hacer esta afirmación. No fueron ellas las que inspiraron estas políticas, y no avalamos sus consecuencias. Nada tiene que ver con nuestras ideas el recetario de ajustes fondomonetarista", dice en otro de sus párrafos.

Por último, el documento plantea "la exigencia de una urgente convocatoria a la convención nacional".

Quieren juntar a todos para: hacer un balance de los años de gestión del Gobierno del PRO; balance de la gestión de la UCR como parte de Cambiemos; definir un proyecto de país y los contenidos de un programa a seguir y definir políticas electorales para el 2019 y la definición de los candidatos radicales.

En las últimas horas se especuló que este sector del radicalismo podría aglutinarse detrás de la figura del exministro de Economía Martín Lousteau, aunque esto no está definido, otra de las posibilidades que se maneja es que el propio Alfonsín se ponga al frente del equipo.