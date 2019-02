El momento en que un boxeador le propone matrimonio a su novia luego de ser derrotado

El italiano Carmine Tommasone perdió este sábado el invicto y la oportunidad de convertirse en campeón mundial tras ser noqueado por el mexicano Óscar Valdez en Texas, pero tras el tormento, encontró una oportunidad invaluable para pedir matrimonio a su novia en la cartelera de Top Rank.

Tras el anuncio de la victoria de Valdez, el contendiente italiano se arrodilló en el ring y extendió su mano con un anillo de compromiso. Sorprendida, su ahora prometida se abalanzó hacia él para levantarlo y aceptar la propuesta antes de darle un beso en plena transmisión internacional.

Tommasone, de 34 años y olímpico en Río 2016, no tuvo posibilidad de sorprender a Valdez en algún momento de la batalla y al final, no le quedó de otra más que reconocer la superioridad del púgil sonorense, pero, seguramente no se irá triste a casa, luego de que su novia le dio el sí.

El italiano dejó su marca profesional en 19-1 con cinco nocauts, tras caer en su debut en territorio estadounidense, donde comprobó que se necesita mucho para destronar a un peleador como Valdez, quien se mostró sólido y mejorado en el ring con su nuevo entrenador, Eddy Reynoso.