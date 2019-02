Juventud está al borde del abismo y sin margen de error

En Lerma y San Luis hay mucha preocupación. Juventud Antoniana intenta salir de una de las peores épocas dirigenciales de los últimos años y eso fue de la mano con lo deportivo.

El santo perdió la primera final frente a un rival directo en la lucha por la permanencia como San Martín de Formosa. El arranque no fue para nada alentador pero de nada sirve lamentar cuando en frente tiene siete partidos o, mejor dicho, siete finales para tratar de revertir esta situación. Eso sí, no tiene margen para el error, gastó la primera ficha muy rápido y ahora el viernes, a las 22, en el Martearena tendrá una nueva oportunidad de despegue frente a Crucero del Norte, equipo que solo piensa en la clasificación y que prácticamente no corre peligro con el descenso.

Si el campeonato terminaría hoy, el santo estaría perdiendo la categoría, incluso hasta ganando el viernes por la segunda fecha de la reválida, seguirá ocupando esa posición entre los peores promedios del certamen, ya que en la tercera fecha quedará libre. En la cuarta visitará a otro rival directo como Altos Hornos Zapla y en la quinta jornada culminará la primera rueda recibiendo a Gimnasia y Tiro.

De los 21 puntos que tendrá en juego, Juventud al menos necesita 18 unidades para no depender de nadie. Podría sumar 16 o 15 pero todo dependerá de lo que ocurra en las otras zona, donde hay equipos con mayor cantidad de puntos y que aún así se están yendo al descenso. La campaña de Juventud Antoniana en este torneo es realmente pobre. De los 16 partidos que disputó en la fase clasificatoria, el santo ganó solo uno, en el debut frente a Altos Hornos Zapla, con gol de Cristian García. Luego cosechó once empates y cuatro derrotas.

En la fase reválida, en su primera presentación sumó otra derrota que significó la quinta en la campaña total y con un panorama realmente preocupante.

En cuanto a responsabilidades, todos tienen su cuota de injerencia. Desde la dirigencia saliente con José Muratore, quien contrató a Gustavo Módica, más la llegada de jugadores que de a poco se fueron yendo de la institución y que no rindieron. La mala apuesta por otro técnico como Salvador Mónaco que no le encontró la vuelta a este proceso y que se fue luego de quedar eliminado de la Copa Argentina, a días del debut en la fase reválida.

Y esta actual dirigencia, con Gustavo Klix, también está involucrada con el presente porque apostó por dos refuerzos que hasta ahora no le dieron la solución que el equipo necesita, contrataron a un técnico como Adrián Adrover que ahora no solo deberá levantar futbolísticamente a su equipo sino también anímicamente. El entrenador sabía a dónde venía y se hizo cargo de una responsabilidad que debe asumir con el objetivo de salvar a Juventud del descenso.

El hincha o, mejor dicho, los socios deberán darle un gran espaldarazo al equipo este viernes. Su presencia es fundamental para levantar a un equipo que parece estar en terapia intensiva.

En la malas realmente se ve al verdadero hincha y si bien hoy el presente no es alentador, nada está perdido y la fe es lo último que se pierde para tratar de enderezar el rumbo.

LO QUE LE QUEDA

2ª Fecha: (L) vs. Crucero

3ª Fecha: Libre

4ª Fecha: (V) vs. Zapla

5ª Fecha: (L) vs. Gimnasia

6ª Fecha: (L) vs. San Martín

7ª Fecha: (V) vs. Crucero

8ª Fecha: Libre

9ª Fecha: (L) vs. Zapla

10ª Fecha: (V) vs. Gimnasia

POSICIONES

REVALIDA - ZONA D

Equipos J G E P Pts.

S. Martín 1 1 0 0 3

Gimnasia 1 1 0 0 3

Crucero 0 0 0 0 0

Zapla 1 0 0 1 0

Juventud 1 0 0 1 0

DESCENSO - ZONA D

Crucero 16 7 3 6 24

Gimnasia 17 5 5 7 20

Juventud 17 1 11 5 14

Zapla 17 3 3 11 12

S. Martín 17 2 5 10 11

El último de esta tabla desciende.

GENERAL - TORNEO

Cipolletti 17 4 8 5 20

Gimnasia 17 5 5 7 20

S. Belgrano 17 4 7 6 19

Las Parejas 17 3 9 5 18

Douglas H. 17 3 9 5 18

Atl. Parana 17 3 9 5 18

Ferro (GP) 17 4 5 8 17

Juv. Unida 17 3 8 6 17

Dep. Roca 16 3 7 6 16

Juventud A. 17 1 11 5 14

Racing (C) 17 3 4 10 13

A. H. Zapla 17 3 3 11 12

Indep. (N) 17 1 8 8 11

S. Martin(F) 17 2 5 10 11

Los cuatro peores equipos de la general, descenderán.