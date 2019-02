“A Emiliano lo obligaron a subir, hay un culpable”    

Mientras intentan sacar el cuervo encontrado en el fondo del Canal de la Mancha, dentro del avión hundido en el que viajaba Emiliano Sala, uno de sus amigos, Maximiliano Duarte, cargó contra Willy McKay, agente encargado de la transferencia del delantero.

“El es el responsable” de la tragedia, aseguró en diálogo con América noticias. Y agregó: “Hay una gran verdad detrás de todo esto y es que hay un culpable. Porque él nunca decidió subirse a ese avión. A Emiliano lo obligaron a subir”, aseguró.

“Vamos a esperar que pase un poco el tiempo, hay un culpable porque Emiliano no hubiera decidido nunca subirse a esa avioneta. Son todas obligaciones que uno tiene como jugador profesional que uno va a aceptando. Viajar de noche, en las condiciones que Emi viajó, fueron totalmente obligadas”, contó.

“Está totalmente claro en el mensaje de audio que se viralizó cuando él dice ‘no paré en todo el día’. El no quería viajar y hay un responsable. No quiero hablar más de lo normal porque tenemos un acuerdo entre los amigos para no hacerlo por lo menos hasta que la información sea un poco más clara. Después no tengo problema que me llamen, pasar información, capturas de pantalla pero voy a dejar pasar unos días”, agregó Duarte con la voz quebrada.

Cabe recordar que a los pocos días que desapareció la avioneta, la novia de Emiliano, Berenice Schkair, disparó: “Investiguen a la mafia del fútbol porque no me creo este accidente. Por respeto a la familia prefiero esperar. Voy a decir lo que tenga que decir en unos días”.

El pasado domingo, 13 días después de la desaparición del avión que trasladaba a Sala desde Nantes a Cardiff, el equipo comandado por David Mearns encontró el fuselaje de la nave a 60 metros de profundidad Y un día más tarde se confirmó que dentro de los restos del avión se podía apreciar un cuerpo del que aún no se confirmó su identidad.

En las últimas horas comenzaron los trabajos para tratar de recuperar ese cuerpo atrapado en el avión. Y luego de un primer intento fallido, se esperaba una nueva acción, aunque las chances de avanzar con las operaciones dependen en buena medida de las condiciones climáticas.

Las autoridades británicas intentaron por ayer hasta horas de la noche recuperar el cadáver. “Estamos intentando recuperar el cuerpo. Si tenemos éxito, consideraremos la viabilidad de remontar a la superficie los restos del avión”, anunció la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) en un breve comunicado.

“Debido a las fuertes mareas sólo podemos utilizar el vehículo operado a distancia por periodos limitados cada día y esto significa que el progreso será lento”, advirtió el organismo, precisando que no hará más anuncios tras haber informado a las familias del resultado de la operación.

Sala, de 28 años, y su piloto, el británico David Ibbotson, de 59 años, volaban el 21 de enero entre Francia y Gran Bretaña cuando desaparecieron de los radares a unos 20 km de la isla británica de Guernsey, situada en el canal de la Mancha.

.