Mauricio Pegini y su sueño de volar alto con el cuervo

A sus 30 años, a Mauricio Pegini llegó al momento más esperado en su vida deportivamente hablando: atajar en Central Norte.

A base de sacrificio y humildad se ganó el reconocimiento de la gente en los últimos partidos. “Estoy viviendo momentos muy lindos en el club del cual soy hincha. Llegar a Central me motivó de vuelta para seguir jugando al fútbol. Con la edad que tengo, iba priorizar la familia pero el llamado de Central me motivó para seguir escalando en el fútbol”, sostuvo un entusiasmado Pegini, quien recibió a El Tribuno en su casa, el barrio Leandro N. Alem.

Mientras caminaba por las calles para realizar una sesión de fotos se encontró con dos chicos que casualmente estaban entrenando pero con guantes de arquero y el mismo Pegini recordó: “Yo de chico quise jugar en Central Norte, cuando me fui a Córdoba y volví a Salta tenía el anhelo de jugar en un club grande. En Central tenés que entregarte al cien por ciento, si no me autoexigía yo no podía atajar acá”.

Este domingo, Pegini atajará contra uno de sus exclubes, San Antonio, con el que logró título en el Federal C. “Con San Antonio tengo bastante cariño, varias veces me abrió las puertas para jugar, siempre me tuvieron en cuenta y lo que se logró el año pasado fue histórico. Vi a toda la gente de San Antonio muy feliz y dejar una huella en ese club me pone muy contento, es una gente muy pasional, es sufrida pero lo mismo que dije cuando enfrente a Mitre, donde pase cinco años de mi carrera, yo a la hora de salir de la cancha ya me puse la camiseta de Central y la voy a defender a muerte. Con San Antonio será un lindo partido para jugar y sé que la gente va a acompañar a ambos en gran número”.

Pegini, quien debutó en el arco de Central en el clásico contra Juventud, comentó sus sensaciones de ese debut.

“Más allá que era mi primer partido, lo tomé con responsabilidad, el hincha me dio tranquilidad y el equipo me dio confianza. Hay que seguir trabajando, una vez que estás adentro de la cancha estás concentrado, no tomás muy en cuenta lo que hace la gente pero llega un momento que se escucha bastante el apoyo, por ejemplo cada vez que salía a cortar una jugada. La gente está necesitando sentirse identificada con este equipo y en los tres partidos sentí mucho apoyo. Para mí es un sueño del que no quiero despertar, sentir el cariño de la hinchada, recibir un aplauso de parte de ellos es tocar el cielo con las manos”.



Rulo, como lo apodan desde chico, también se refirió a Mariano Maino, el exarquero de Central y que el domingo defenderá el arco de San Antonio.

“La gente se olvida de lo que hizo Mariano (Maino) por el club, él dejó una marca muy grande, le dejó dos ascensos al club. Tomó la decisión de irse pero es su trabajo y tiene una familia, lo entendí como futbolista pero como hincha me dolió un poco. Para mí es el mejor arquero que tuvo Central en este último tiempo”.

Por último, el “uno” azabache habló de la presión por el ascenso: “Esta presión se la viene metiendo Central desde que descendió. La gente necesita irse lo antes posible de esta categoría. Es un solo objetivo el que tenemos, pero primero hay que clasificar, llegar a la final y lograr el ascenso. La gente y el club lo necesita, no merece estar en esta categoría, sueño todos los días con despertarme en julio y estar tranquilo de haber logrado el objetivo”.