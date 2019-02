Ediles aumentan $8.000 sus dietas y bajan la ayuda social

El intendente de la localidad de Aguaray, Alfredo Darouiche, a cuyo municipio pertenecen las comunidades más postergadas del norte, como Campo Largo, Macueta y Acambuco, denunció públicamente que el Concejo Deliberante que responde en su gran mayoría al exintendente Juan Carlos Alcoba -actualmente presidente del cuerpo- decidió aumentarse las dietas en $8.000 y elevar las partidas de otros ítems como gastos de representación de los 9 ediles que componen el cuerpo.

Sin disimular su indignación, el médico Darouiche expresó: "Esta gente no tiene conciencia de lo que estamos pasando en la Municiapalidad y no solo se aumentan las dietas sino que no quieren aprobar un convenio con las empresas petroleras para actualizar los montos que tienen que abonar en concepto de actividades varias".

"Seguramente creen que me hacen daño a mí pero en realidad el daño es para los vecinos de Aguaray; se necesitan recursos no solo para pagar los sueldos sino para hacer algunas obras, aunque más no sea mantener en condiciones el estado de las calles", expresó indignado el jefe comunal.

Darouiche explicó: "El sueldo del intendente ronda los $29.000 y los concejales cobraban de bolsillo $21.000. Pero como la oposición tiene mayoría, (5 de los 9 ediles responden a Alcoba) se juntaron y se aumentaron $8.000 por pera".

"Para colmo de males, redujeron otras partidas para ayuda social que estaban contempladas en el presupuesto que elevó el Ejecutivo municipal y se aumentaron algunas del propio Concejo Deliberante", explicó.

Y agregó tajante: "Tampoco se avienen a sancionar la nueva ordenanza tarifaria porque, según ellos, le cuidan el bolsillo a los contribuyentes. Pero la realidad es otra: pretenden ahogar a esta administración municipal en la que venimos economizando todos los recursos que podemos, administrando en forma eficiente y gastando en lo que es absolutamente imprescindible. Solo por eso podemos seguir gobernando".

El aporte de las petroleras

Aguaray mantiene tres convenios con las empresas petroleras que operan en ese municipio: Refinor -operadora del complejo Campo Durán. "No tenemos ningún problema porque el convenio se actualiza en forma automática ya que se toma como referencia el precio de las naftas. Pero en el caso de Tecpetrol y Pan American (que operan los yacimientos Aguarage y Acambuco) todos los años debemos renovar el convenio que debe ser avalado por el Concejo Deliberante", detalló Darouiche.

Y agregó: "Durante todo el año pasado lo estuvieron analizando, según argumentaron los concejales, pero nunca lo aprobaron. Habíamos establecido un aumento acorde a la devaluación de todo el año, pero como nunca lo aprobaron estas dos empresas siguen tributando con montos del año anterior, con el consiguiente perjuicio que esto significa para las arcas municipales.

El intendente de Aguaray explicó, además, que los ediles "no dan acuerdo al convenio de estas dos empresas, se aumentan las dietas y otras partidas del cuerpo deliberativo y no quieren darle sanción a la ordenanza tarifaria actualizando los tributos municipales porque dicen que le cuidan el bolsillo al vecino".

"En una semana tenemos que volver a discutir sueldos, pero es evidente que buscan ahogar a esta administración municipal y por eso toman esas medidas que causan tanto daño al municipio", dijo.

"Si tuviéramos aprobado ese convenio con las dos empresas petroleras ya hubiéramos podido comprar prácticamente de contado la maquinaria pesada que necesitamos para poner en condiciones las calles de Aguaray que se encuentran en pésimo estado", explicó el médico.

Finalmente, el intendente de Aguaray consideró: "Lo que hacen los concejales es una especie de extorsión pero les tengo malas noticias".

"Como los recursos son insuficientes por culpa de ellos, esta administración cumplirá con los imprescindible y necesario y las dietas de todos ellos quedarán para el último así que es muy probable que no cobren", anticipó el jefe comunal aguarayense.