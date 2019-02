En el sur de Salta, los docentes preparan una primera protesta

Docentes autoconvocados de distintas localidades del sur de Salta protagonizarán este fin de semana una enérgica protesta para reclamar por los derechos de los trabajadores de la administración pública: salud, educación y seguridad.

Instalarán carpas en la rotonda de Rosario de la Frontera y en Metán, allí se congregarán de distintas localidades de cada departamento del sur salteño.

Los principales objetivos de la convocatoria son: una recomposición salarial acorde a la pérdida del poder adquisitivo, que calcularon en dieciocho puntos comparado con la inflación de 2018 del salario docente; llamar a paritarias tres veces al año y eliminar la llamada cláusula gatillo.

Exigirán también por la transparencia en la junta calificadora de méritos y disciplina, como asimismo la titularización en todos los niveles y la transparencia en los nombramientos de los docentes de las escuelas primarias y nivel inicial.

Otro de los puntos claves, es el aumento de gastos de traslado según los valores actualizados y la recuperación del emolumento para los docentes que se jubilan.

También se plñanteó en la asamblea un pedido de garantía de continuidad del incentivo docente, como así también la continuidad de la reducción horaria para docentes secundarios y la vinculación para docentes secundarios y primarios, son otros de los ítems que los autoconvocados levantaron como banderas.

Otros pedidos

Las mejoras edilicias y el no hacinamiento en las aulas, es otra de las protestas.

Cabe destacar que El Tribuno, a lo largo de un año recorrió diversas escuelas en los diferentes parajes del sur salteño, y pudo constatar el estado lamentable en el que se encuentran muchas escuelas, como así también, el miedo de muchos directivos a la hora de exigir las mejoras correspondientes por temor a represalias de las autoridades educativas provenientes, que pudieran afectar de peor manera la situación de alumnos y docentes.

También pidieron una revisión del estatuto docente y el no cierre de aulas para garantizar la seguridad laboral.

Finalmente los puntos restantes de la protesta fueron el reclamo de la jubilación con el 82% móvil y el aumento de la remuneración de docentes de las zonas rurales.

"El maestro luchando, también está enseñando", es el lema con el que los integrantes del MUDA (Movimiento Unido de Docentes Autoconvocados) de Rosario de la Frontera, con casi 300 docentes, realizaron una asamblea en el club Unión BB de la ciudad, en la cual quedó claro, que la lucha, no es tan sólo por ellos, sino también por todos los integrantes de la administración pública, y las futuras generaciones, los hijos y los nietos de dichos trabajadores.

En la asamblea se contó con el apoyo de representantes gremiales de ADP, ATE, Sitepsa, y con los docentes de todos los niveles, quienes pudieron expresar los reclamos y protestas anteriormente mencionadas, cerrando con una marcha alrededor de la plaza principal de la ciudad.

Durante la reunión se solicitó exigir la transparencia de los gremios docentes y de la Junta de Calificaciones, y si es necesario, advirtieron que se pedirá la renuncia de agentes corruptos. Todo esto, quedó plasmado en el Acta N§ 2/19.

Toda la administración

El profesor y economista Usi Chaig, integrante del MUDA manifestó a El Tribuno que "esta situación sobrepasa y afecta a todos los trabajadores de la administración pública, por eso estamos convocando a todos a participar".

"Esta problemática afecta no tan solo a los docentes, sino a la seguridad, a los policías, al hospital, y a la salud, a los estudiantes, por eso es que los autoconvocados no somos tan solo nosotros, sino que se sumaron de Metán, El Tala, La Candelaria, la Segunda Sección, esta va de menor a mayor, no se puede poner el techo si no tenemos los cimientos", aseguró Chaig.

"Estamos perfectamente organizados a pesar del corto tiempo que nos queda, ya que faltan veinte días para el comienzo del período lectivo, y justamente, pretendemos demostrarle al Gobierno que nosotros no usamos a los alumnos de rehenes como ellos dicen", enfatizó el docente.

"Porque lo primero que hacen es endemoniar al docente, que somos vagos, que no queremos enseñar, cuando son ellos quienes nos están robando de nuestro salario para guardarlo para sus campañas políticas, por eso le estamos demostrando que no somos vagos, y que en plenas vacaciones estamos trabajando por el bien de la recomposición salarial de la administración pública en general, o sea, la salud, la educación y la seguridad", dijo.

"Esto, si bien comenzó como una lucha docente, fue creciendo rápidamente porque entendemos que se está violando la dignidad de las familias del empleado público, ese es el gran problema, y si no tomamos conciencia, nos van a seguir vulnerando", aseveró el economista.

"Por eso hemos realizado un plan de lucha que consiste en una organización, en primera instancia se instalará una carpa en la rotonda de Rosario, que es portal de la ciudad de Salta, allí se hará entrega de folletos", confirmó.

Finalmente el docente, aclaró que esta manifestación no es contra de, sino a favor de la defensa de los derechos legítimos.