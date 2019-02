Adrover apuesta al cambio en Juventud Antoniana

Bajo un clima de cautela y hermetismo, intentando que la crisis que existe no tome un rol protagónico, Juventud comenzó a ultimar detalles para el crucial partido de mañana contra Crucero del Norte que se jugará desde las 22 en el estadio Martearena.

El técnico Adrián Adrover realizaría varios cambios para intentar cambiar el rumbo del equipo en la segunda fecha de la reválida. El santo necesita ganar para mantener encendida la llama de la ilusión y continuar luchando por mantener la categoría.

El entrenador de Juventud, consciente de la apremiante situación que atraviesa el equipo con el peligro del descenso, está decidido a meter mano en el equipo y retocará el once que cayó el domingo pasado con San Martín 2 a 0, en Formosa.

El DT antoniano tomó todo los recaudos que consideró necesarios para no dar ventajas y dispuso ayer el ensayo de fútbol formal a puertas cerradas en el Fray Honorato Pistoia. Además, aisló a los jugadores del ambiente externo, al menos durante el entrenamiento.

El técnico del santo probó cuatro variantes en la alineación titular, que si bien no las confirmó serían una fija para enfrentar al colectivero mañana.

En la defensa ya se especulaba con el regreso de Juan Pablo Cárdenas, quien luego de cumplir con su fecha de sanción vuelve a la titularidad. Cárdenas ocupará el lugar de Enzo Salinas y le daría un mayor orden a la línea defensiva.

En el mediocampo, Gustavo Ortiz será el encargado de reemplazar a Julio Montero, quien se descompensó en la práctica del lunes tras el arribo desde Formosa. Por precaución y recomendación médica, el volante debe hacer reposo y no sería de la partida de mañana.

En el mismo sector, otra modificación que puede llegar a tener mucha incidencia en el funcionamiento del equipo es la de Juan José Molina en el lugar de Claudio Acosta, quien no tuvo una buena producción en el último pasado.

Molina también tendrá que demostrar que está a la altura de las exigencias, sobre todo en un momento tan critico y cuando los rendimientos no son buenos en líneas generales.

Por último, el técnico de Juventud tendría pensado apostar por el ingreso de Leandro Zárate en remplazo de Diago Giménez, uno de los refuerzos que también tuvo un pobre rendimiento frente a San Martín.

La Chancha Zárate es un delantero con oficio y, aunque siempre fue cuestionado por su sobrepeso, le daría al equipo mayor presencia en el área rival. Impone su físico. Adrover y todo el equipo esperan que el goleador aparezca este viernes con sus gritos.

Juventud tiene una nueva final que afrontar y la debe ganar como sea para tomar un poco de oxígeno en su lucha por la permanencia.