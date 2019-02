Alfaro probó con Almendra y bancó a Tevez

El técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, probó hoy un cambio en la formación, el ingreso del juvenil Agustín Almedra por Emanuel Reynoso, para visitar el Belgrano de Córdoba el domingo a las 21.30 por la 18va. fecha de la Superliga.

El equipo del equipo fue el mismo que venció el domingo pasado a Godoy Cruz de Mendoza en La Bombonera.

Bebelo Reynoso, ex Talleres de Córdoba, fue titular en los tres partidos del campeonato que se llevan jugados en el ciclo de Alfaro: Newell’s (1-1), San Martín de San Juan (4-0) y los mendocinos.

Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Junior Alonso; Almendra Jorman Campuzano e Iván Marcone y Cristian Pavón; Carlos Tevez y Darío Benedetto son los once que podrían jugar en Barrio Alberdi.

Por otra parte, Boca podría desprenderse en las próximas horas el arquero Agustín Rossi, de 23 años, para que continúa su carrera en el club Antofagasta de Chile, equipo que el próximo miércoles comenzará su participación en la Copa Sudamericana ante el Fluminense de Brasil.

Rossi, luego de su frustrado pase a la Major League Soccer (MLS), se iría a préstamo ya que Boca le renovó recientemente el contrato y el propio presidente Daniel Angelici no dudó en considerar que será “el arquero del futuro” de Boca.

El arquero quedó relegado y con pocas chances de jugar como titular ante la permanencia de Esteban Andrada y la llegada de Marcos Díaz, procedente de Huracán.