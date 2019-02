Juventud Antoniana en un momento crucial

El momento que atraviesa Juventud Antoniana le exige a sus jugadores dejar hasta la última gota de sudor en el enfrentamiento de esta noche, desde las 22, con Crucero del Norte, en el estadio Padre Martearena, partido válido por la segunda fecha de la fase reválida del torneo Federal A.

El santo está obligado a volver a la victoria, por lo que debe responder con creces frente a un adversario de estas características, si pretende sumar los tres puntos que hoy están en juego.

El mal arranque de los antonianos dejó cierta preocupación. Fue un paso en falso que dieron ante San Martín en Formosa y sin duda alguna que la responsabilidad recae en la cabeza de grupo que comanda Adrián Adrover. Esa sensación de desconcierto que mostró el equipo, en la primera presentación de visitante en esta instancia del campeonato, indicó que este no es el camino, por lo que en el poco tiempo de trabajo que dispuso el DT estuvo obligado a buscar la forma para cambiar aquella pálida imagen que dejaron sus dirigidos.

Todo se torna en un exigencia al por mayor para Juventud en cada presentación en el torneo y mucho peor si los resultados no acompañan. El margen de error es cada vez menos y en cierta forma no se puede dar el lujo de seguir otorgando ventajas. Y si bien Crucero más está recorriendo una etapa que no corre mucho peligro, también busca recuperar el terreno perdido, lo que dejó pasar en la etapa anterior del torneo, cuando quedó afuera de la conversación para avanzar hacia la pelea por el primer ascenso de categoría y ahora intentará por otro medio meterse a la disputa de una nueva chance para llegar a la B Nacional.

En esta ocasión el santo salteño buscará mejorar la producción con algunos retornos entre los titulares como las presencias del “Chango” Juan Pablo Cárdenas, en zona defensiva y el goleador la “Chancha” Leandro Zárate. Pero la duda en cuanto a la conformación del equipo se presentó por el lado del “Beto” Claudio Acosta, quien arrastra un contractura y es duda, aunque si no llega el hábil volante, el puesto sería ocupado por el “Momoto” Ricardo Gómez.

Claro que Juventud para levantar su autoestima necesita también el respaldo de sus hinchas. Ese aliento ensordecedor de la gente para que la localía se haga sentir; así los jugadores entenderán también que no tienen otra que salir a ganar.

LOS EQUIPOS

JUVENTUD CRUCERO (M)

A. Pedroso M. Arguello

L. Gogna S. Diana

M. Gogna A. Pérez

J. Cárdenas N. Portillo

F. Castro N. Marotta

R. Gómez I. Molina

G. Ortiz L.Caballero

G. Mendoza A. Méndez

J. Molina R. Cerdán

A. Argañaraz F. Martínez

L. Zárate M. Siergiejuk

DT: A. Adrover DT: S. Bárbaro

Hora de inicio: 22

Arbitro: Nahuel Viñas

Estadio: Padre Martearena

Venta de localidades

En Lerma y Rioja, desde las 10, arranca la venta de entradas para ver al santo esta noche: Los precios: Pop. $250, damas $200, pref. $300, damas $250; plateas $350, damas $300. Jub. $200 y men. $100. Desde las 19.30, en el Martearena.

Concentrados

J. Mulieri, C. Ramadán, E. Salinas, C. Acosta, J. Montero, C. Chavarría y L. Villa, concentraron con el plantel antoniano. Antes los jugadores visitaron a la Virgen del Cerro.