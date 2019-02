Central Norte, sin Valsagna pero con Lozano ante la villa

A tan solo un día del encuentro frente a San Antonio por la tercera fecha de la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur, en Central Norte, su técnico Ezequiel Medrán, empieza a definir el once.

En la práctica de ayer el entrenador no contó con el mediocampista Marcos Valsagna quien aún padece una molestia y no sería de la partida frente a la villa. En su lugar aparecería como titular Álvaro Lozano, quien debutó la fecha pasada en la victoria frente a Mitre.

El que no entrenó con normalidad fue Osvaldo Young, quien hasta ayer mantenía una dolencia estomacal. El capitán del cuervo será evaluado pero estaría en condiciones de estar entre los titulares mañana en el Martearena.

Por otro lado, el paraguayo Ronaldo Martínez no será convocado para este encuentro ya que aún no llegó su carné.

El plantel afrontará hoy el último entrenamiento en el estadio Dr. Luis Güemes, donde hoy arrancará la venta de entradas para los no socios del cuervo, se habilitarán las boleterías de calle Almirante Brown de 14 a 21 y los precios serán los siguientes: popular $200; plateas $300; damas, jubilados y menores $100.

Por otro lado, los socios al día podrán adquirirlas en la secretaría del club, de 14 a 21, a un precio único de $150 (acceso a cualquier sector del estadio).