Dilemas de género

La Maratón San Silvestre en Rosario de Lerma trajo aparejada una situación propia de la nueva generación de conflictos, vinculados al género. La igualdad de derechos, capacidad intelectual y de gestión, de la mujer y el hombre, no puede hoy ser discutida. La diferencia biológica del hombre con la mujer, en tanto, no puede ser soslayada y menos ignorada cualquiera sea la elaboración cultural sobre el particular.

Las cárceles son un ejemplo elocuente: delincuentes hombres, convertidos en mujeres legalmente (no fisiológicamente) son encarcelados junto a mujeres y aparentemente, renace en ellos su actitud masculina, generando verdaderos conflictos aún no previstos. El caso del salteño que se declaró mujer a los 60 años y se jubiló. Al margen de su real sexualidad, ¿por qué no podría esta mujer cultural, retomar su sexo masculino a los 65 años y seguir su vida como hombre con la jubilación obtenida cinco años antes?

La maratón exteriorizó también una situación conflictiva, en la que las participantes plantearon su disconformidad ya que la participante transexual ganó ampliamente la maratón por tener fuerza, musculatura y resistencia de hombre, naturalmente superior a la mujer. Precisamente, un análisis especializado sobre el particular indica que las características hormonales del hombre -las testosteronas- le dan una ventaja sobre los estrógenos de la fisiología femenina.

Laura Zelarayán, presidenta de la Federación Atlética Salteña, se vio obligada a sostener la necesidad de que en la maratón femenina solo corran mujeres biológicamente femeninas, lo que abre las puertas a lesbianas, homosexuales, bisexuales o transexuales con origen biológico femenino.

Después sostuvo que para que no se interprete la actitud como una discriminación deberían hacerse maratones para transexuales. Aseveración que también carece de precisión. La pregunta que surge es ¿fisiológicamente cuál es la diferencia entre un heterosexual masculino y un transexual de origen masculino? A los fines deportivos aparentemente ninguna.