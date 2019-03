Mascarello dijo que nunca faltaron remedios en hospitales

Instó a los ciudadanos a denunciar a quienes no les provean medicamentos.La Cooperadora Asistencial explicó que reciben pedidos por $1,5 millones mensuales.

Parecía una chanza, pero viniendo de quien venía y en el contexto que se estaba dando -una reunión de trabajo a la que fueron convocados gerentes y profesionales de salud de los hospitales del norte de la provincia- las declaraciones del ministro de salud Roque Mascarello, eran muy en serio.

La reunión para realizar la evaluación del segundo semestre de 2018 se realizó el miércoles en los salones del museo regional de Ciencias Naturales Rodolfo Parodi Bustos de Campamento Vespucio y participaron la totalidad de los gerentes de los hospitales del norte.

"En los hospitales de la provincia nunca faltaron medicamentos ni insumos; lo que pasa es que a veces el médico hace la receta con el nombre comercial del medicamento, que no forma parte del vademécum básico hospitalario; ese inconveniente puede suceder en el servicio ambulatorio, porque los pacientes internados tienen garantizado el 100 por ciento de insumos y medicamentos. De todos modos, en el ambulatorio la gran mayoría de los medicamentos siempre están disponibles", aseguró el ministro en declaraciones a la prensa del departamento San Martín, habituada a cubrir informaciones relacionada con la falta de medicamentos e insumos y hasta a encarar campañas solidarias para los pacientes de más escasos recursos.

Mascarello ejemplificó: "Muchas veces recetan el antibiótico amoxicilina, pero en la receta el médico puso trifamox; cuando el encargado de farmacia le responde al paciente que trifamox no hay, pero la monodroga amoxicilina está con otro nombre comercial, pareciera que no, pero sí hay".

"Yo, como ministro, no conozco que haya dificultades con la provisión de medicamentos ni de insumos hospitalarios en ningún hospital de la provincia, porque no hubo ninguna restricción en la compra. Tampoco he recibido por parte de los gerentes de ningún hospital algún planteo en relación a este tema. El Ministerio tiene una modalidad de compras mediante licitación abierta y no tiene límites, porque a medida que los hospitales van requiriendo los pedidos, aún los que fueran excepcionales, se les envía sin ningún inconveniente", enfatizó Mascarello.

Recursos económicos

No conforme con esto Mascarello redobló la apuesta y hasta se mostró molesto con los gerentes a quienes pidió "que la gente los denuncie si no les dan los medicamentos o les retacean los insumos hospitalarios. Si alguien dice que tiene que comprar porque los hospitales no tienen, es malicia".

"Si alguien pone al paciente en esa situación de tener que comprarse el remedio es solo por malicia, no puedo pensar otra cosa. No puede ser que nosotros compremos acorde al pedido que hace el hospital y que a los pacientes no se les den los medicamentos o los insumos que necesitan. Por eso les pido que los denuncien", insistió.

"Para conocimiento de toda la comunidad -expresó el titular de la cartera sanitaria- el hospital dispone de una cantidad enorme de recursos a partir del convenio firmado con el PAMI y del recupero de costos de las obras sociales, lo que a la Gerencia de cada hospital le permite disponer libremente de recursos económicos para comprar todo aquello que eventualmente le pudiera estar faltando. Por eso le digo a la población que si esa situación se da, hay que ir de inmediato a la gerencia y hacer la denuncia porque no puede ser que un hospital de nivel 4, por ejemplo, como el de Tartagal, me digan que no hay gasas", expresó.

Falta de médicos, la muletilla

En relación con la falta de profesionales médicos -otro de los grandes inconvenientes que presentan los hospitales del interior- Mascarello calificó la situación como "una muletilla. El hospital de Tartagal, por ejemplo, tiene cubierto todos los servicios y todas las especialidades, al punto que creo que no existe especialidad médica que en el hospital Perón no esté cubierta y por eso no sé a qué se refieren algunos cuando dicen que faltan médicos".

Y en seguida recordó: "Hace un mes atrás sacamos una publicación en el diario convocando a médicos para que vengan a trabajar al interior de la provincia, pero no logramos que ninguno manifestara su voluntad de venir".

En ese sentido, Mascarello explicó que "ya hemos hecho contacto con los profesionales médicos venezolanos que están en la Argentina, porque tienen el título y el reconocimiento oficial para poder ejercer y, precisamente, en el trámite de contratación de esos profesionales nos encontramos actualmente ya que al parecer no hay médicos argentinos que quieran venir al interior".

Servicios por $18 millones

Antonio Hoyos es secretario de Relaciones Institucionales de Tartagal y miembro de la Cooperadora Asistencial, que está integrada por otros funcionarios, del clero y del hospital, entre otras entidades locales.

Consultado por El Tribuno, Hoyos explicó que "la modalidad que tenemos cuando algún paciente va al hospital y no hay el medicamento, es que en la propia farmacia del nosocomio le colocan un sello, en el dorso de la receta, donde se consigna que no hay".

"Tratándose de un tema de salud el trámite es muy sencillo; con esa receta sellada, la gente llega a la Cooperadora Asistencial donde en forma inmediata se le compra el medicamento; en algunos casos cuando necesitan insumos también se le hace entrega pero en la gran mayoría de los casos se trata de medicamentos que el hospital no tiene", dijo.

Hoyos explicó que "otra de las asistencias que le brindamos a la gente son los estudios de diagnóstico por imágenes porque tenemos un convenio con Diagnos, el principal centro de Tartagal. Allí la gente se hace todos los estudios que el médico le pide y son caros, pero no tienen que pagar un peso. La Cooperadora Asistencial entrega anteojos y prótesis de todo tipo que a la gente que no tiene una cobertura le es difícil adquirir. Para esos conceptos, ex lusivamente de salud, tenemos un presupuesto mensual de un millón y medio de pesos", dijo.