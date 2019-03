Prevén asistir a unas 500 personas en los comedores

De acuerdo con las estimaciones de la Municipalidad de Rosario de Lerma, este número puede aumentar el resto del año. Se asiste principalmente a niños y ancianos.

Los espacios de contención alimentaria para familias de escasos recursos aumentarán este año en los comedores municipales de Rosario de Lerma. La compleja situación del país derivó en sumar nuevos integrantes a los cinco lugares que dispone la comuna en los barrios periféricos. De 300 personas este año se llegará a 500 personas entre niños y mayores. Según las estimaciones del intendente Ignacio Jarsun, la contención podría ir subiendo el resto del año, sobre todo llegando a los pequeños de 2 a 11 años de edad. Sin dejar de lado a los adultos sin familia ni respaldo económico alguno.

Hasta este viernes continuará en cada uno de los cinco comedores, uno de ellos con ayuda mixta de otra organización civil de esta ciudad, las inscripciones de las familias que deberán acercar sus informes asistenciales y del hospital público por su condición de vulnerabilidad social.

Luego la semana entrante, al unísono con la apertura del período lectivo provincial se abrirán los comedores de los barrios: San Jorge, Parque Las Rozas, San Martín y El Tránsito.

Por otro lado, se anunció cómo será el funcionamiento durante este año 2019 de las actividades de integración en estos espacios de alimentación. "Además de la asistencia en los comedores con alimentación nutritiva nuestro equipo de acción social está programando actividades de integración entre las familias y los vecinos, fuera del horario del almuerzo. La situación está complicada, y debemos esforzarnos en ayudar a los que menos tienen", detalló sobre la apertura de los comedores el jefe comunal de Rosario de Lerma.

Funcionan desde hace mucho

Estos comedores fueron abiertos hace muchos años en otra gestión municipal, con la idea de asistir a un determinado sector vulnerable de la población. Lejos de cerrar los comedores, la idea actual fue mejorar su funcionamiento, y extender los meses de contención alimentaria. Ahora están abiertos de marzo a diciembre.

"Cuesta mantenerlos abiertos, pensando que año a año aumentan los beneficiarios. En particular esta temporada, mucha gente está en lista de espera. A esos vecinos les brindamos bolsones de mercadería. Todo esto no debería existir si las políticas públicas de la Nación derramarían nuevos beneficios al interior profundo de nuestro país. Generar fuentes de trabajo es lo ideal. Ahora no es momento de hablar de política, es momento de ayudar al necesitado", apuntó Jarsun.

El mandatario municipal reconoce que el pedido de ayuda alimentaria ha crecido en esta región. "Es verdad, la gente te pide comida, como mencionaron otros intendentes. Nosotros como municipios priorizamos nuestros ingresos contemplando estos casos de políticas sociales".

Evaluación permanente de cada uno

Cada comedor que funciona en alguno de los barrios rosarinos se evalúa mediante la labor de los asistentes sociales de la Municipalidad. En esas recorridas se analiza la situación de cada uno de los concurrentes en horas del mediodía a alimentarse, ya sean niños con sus hermanitos, madres con hijos pequeños o ancianos desvalidos que dependen de la ayuda municipal para poder alimentarse.