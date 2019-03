Remiseros y taxistas se ponen firmes por la suba del canon de AMT

Continúa el conflicto por el aumento de la tasa de fiscalización o canon anual que deben pagar remises y taxis para este 2019. La Asociación de Taximetristas y la Cámara de Agencias de Remises de Salta se niegan a abonar el nuevo monto fijado por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), que es de 3.519 pesos. El año pasado pagaron 2.037 pesos.

Recientemente hubo una reunión entre los dueños de remiseras y autoridades de la AMT pero no hubo acuerdo. Roque López, dueño de la agencia de remises "Tráfico SRL", explicó a El Tribuno que rechazaron las propuestas del organismo. "Nos quería dar un 20% de descuento en un pago de contado, es decir, que abonemos 2.700 pesos en abril, o que paguemos los 3.519 pesos financiados en cuatro cuotas. No estamos en condiciones de pagar de contado a nadie de golpe, ni tampoco tanto dinero en cuotas", sostuvo.

En el sector hay molestia por el mecanismo utilizado para aplicar la suba del canon. López expresó que descubrieron que está sujeto al precio del combustible y que les cobran 80 unidades del infinia diesel, uno de los más caros.

"Queremos pagar una tasa de 2.700 pesos en cuatro cuotas sin intereses porque este año está muy complicada la situación económica", acotó.

En tanto, José Luis Altamirano, dueño de "Remises San José", indicó que en 2004, cuando fue promulgada la ley provincial 7.322 de creación de la AMT, tal combustible no existía. Por ese motivo, considera "desprolija" la nueva medida.

Los integrantes de las Asociación de Taximetristas (Atasa) también rechazan el incremento de la tasa de fiscalización para 2019. El 14 de febrero pasado presentaron una nota en la que exigen la revisión e inmediata suspensión de la tasa a la que califican como "leonina".

"El importe no condice con la última readecuación tarifaria anual, otorgada por la AMT, de un 35%. La tasa en cuestión supera el 100% del valor de la anterior, lo que resulta pernicioso. Exigimos que el canon 2019 sea sujeto a esa última readecuación. Esta tasa es para que nos garanticen nuestra actividad, pero es lo que menos hacen porque estamos invadidos por los remises truchos", dijo el presidente de la Asociación, Gerardo Vaso.

El mismo día de la presentación, la Asociación de Taximetristas interpuso otra nota en la Secretaría General de la Gobernación. "Solicitamos la revocatoria de mandato del actual presidente de la AMT, Federico Hanne, por la incompetencia manifiesta en la función pública por su parte y pedimos la incorporación de un integrante del sector taximetrista al directorio del organismo", explicó Vaso.

En una tercera nota, la organización rechaza la resolución de entrega, sorteo y adjudicación de licencias de taxi para choferes, y el cupo femenino. La califica como anacrónica, improcedente y de intereses difusos en pleno año electoral.

"Quieren adjudicar 200 licencias teniendo en cuenta un cupo de 60 para mujeres jefas de familia lo cual resulta discriminatorio. Me preocupa que ningún grupo de feministas saliera a protestar. Yo aplaudo la lucha que vienen haciendo ellas pero esta resolución la tira por la borda, no es igualdad de género porque les dicen: "che, te doy la licencia con solamente tres años de antigedad'. Nosotros hace dos años pedimos nueve licencias para trabajadores discapacitados o sus hijos y nos contestaron que no".

La respuesta

Al ser consultado por los planteos de ambos sectores, el coordinador legal de la AMT, Matías Risso, explicó con relación al canon, que éste está establecido en el artículo siete de la ley 7322 artículo 7 y obliga a cobrar 80 litros de gasoil.

"Tomamos el valor del gasoil infinia porque es el mismo que se toma para el sistema de colectivo. Este año cuando se hizo la tasa de fiscalización se disminuyó la tasa de interés y se cobró la que aplica para la financiación la Dirección de Rentas de la Provincia. Los interesados han venido un montón de veces a la AMT y los hemos recibido", indicó Risso.

El miércoles hubo una reunión entre las partes. "Nos plantearon que querían pagar 3.150 pesos de tasa de fiscalización, tomando en cuenta el valor del gasoil común, entonces lo que se les ofreció es tomarle una financiación de cuatro cuotas bimestrales, sin interés con el canon establecido de 3500 pesos. Sin embargo, se les propuso que para los que quisieran pagar en abril en una sola cuota se les iba a hacer descuento del 20%, lo que implica que el valor es 2.700 pesos. Se les está dando más de lo que han pedido", recalcó el coordinador.

Según el coordinador, el organismo llegó a un acuerdo de palabra con algunos sectores de taxis y remises. También se decidió retrotraer otros cánones y aranceles como la tasa de acarreo, el alta y baja de vehículo e informe a diciembre de 2018 y dejarlos fijos hasta fin de año.

Sobre el pedido de revocatoria del presidente de la AMT, Risso respondió: "Lo que cada uno quiera solicitar es libre de hacerlo. Nosotros no podemos cohibir el pedido. Tengo entendido que este grupo de personas está totalmente contrariado con el resto de los sectores que tiene amplia legitimación en el rubro".

Licencias

Con respecto a la entrega de licencias para choferes y mujeres, a las cuales se opone la Asociación de Taximetristas, el coordinador legal de AMT, Matías Risso, sostuvo que “ellos están en contra de todo. Afortunadamente vivimos en democracia y cada uno puede expresarse libremente. Lo cierto es que el organismo funciona en un marco de legalidad. Hay una convocatoria abierta destinada a los choferes. No van a ser 200 licencias. Será para la cantidad que reúna los requisitos que establece la norma, incluidas mujeres. Que en 2019 una persona se ponga a cuestionar que le tratemos de dar un poquito más de equidad a una mujer para el acceso a una licencia me parece anacrónico. Estamos hablando del sector más desprotegido de la sociedad, víctima de violencia de género”.