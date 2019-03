Holan: "Este año, muy probablemente, gane alguno"

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, confirmó hoy que el defensor Alan Franco no será titular luego de haber cometido el penal que "rompió" el clásico frente a Racing, al tiempo que evaluó que la merma futbolística del equipo en el segundo semestre de la Superliga se debió a las "ventas millonarias".

"Hemos podido tener la ventaja de vender por millones, pero después deportivamente perdimos la competitividad que es lo que queremos nosotros para el equipo y que quiere Independiente", explicó en conferencia de prensa.

Y agregó: "Nosotros estamos cumpliendo etapas de un proyecto, que obviamente puede tener algún semestre que no sea bueno, creo que el final de 2018 fue un balance positivo para Independiente desde muchos lugares. Pero hay que mirar la película entera, no la coyuntura solo de los resultados, sino el proyecto del club donde muchas veces no es tan fácil para un entrenador ir rearmando el equipo para que juegue bien al fútbol y sea eficaz. Lo que me deja tranquilo es que el equipo juega como nosotros queremos que lo haga, y los resultados ya van a venir, es parte de un proceso donde a partir de decisiones futbolísticas fuimos construyendo un proyecto en el club".

Respecto de Franco, el entrenador alineará a Nicolás Figal, recuperado de una lesión en el tobillo, por lo que formará la sexta dupla central diferente en los últimos encuentros.

Igualmente, Holan aclaró que "el error es parte del juego", para aclarar que haber cometido el penal frente a Racing no fue la única razón de la salida de Franco.

"Creo que el error es parte del juego, así que no es por el error, sino que también Nico está muy bien y después de la lesión con la que arrancó el semestre está en condiciones de jugar. Hay un balance del semestre y por cómo está Nicolás en las últimas semanas", completó.

Independiente, que ganó uno de los últimos ocho partidos por Superliga, está con 29 puntos en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2020 y el domingo enfrentará al necesitado Gimnasia de La Plata.

Más allá de eso, Holan mostró una fe ciega en su equipo, ya que le prometió al hincha del rojo que "este año, muy probablemente, gane alguno" de los títulos que dispute.

La crítica de Bertoni

El entrenador de Independiente también se tomó el tiempo para responder las duras críticas que había lanzado Daniel Bertoni, uno de los máximos ídolos del club, tras la derrota frente a Racing.

"Para arreglar las cosas, Holan debe dar un paso al costado.

Hay que darse cuenta cuándo el ciclo está terminado. Y éste es un ciclo terminado. El técnico tiene que ser el primero en irse", había dicho Bertoni.

Y Holan, si bien bajó el tono y no lo desmereció, aclaró que no coincide "bajo ningún aspecto" con esa consideración de Bertoni.

"No coincido bajo ningún aspecto, pero la crítica hay que aceptarlas mientras no sean temas personales ni familiares, pero uno no puede ponerse en una postura de no escuchar o reactiva. Como se habla de fútbol tiene todo el derecho de opinar, no tengo ningún problema con él ni con los muchachos que estuvieron muy cerca nuestro", sostuvo.