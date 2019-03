Economistas criticaron el discurso de Macri 

Economistas criticaron hoy el discurso del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa y señalaron que si bien puede haber una mejor base que en el 2015, los indicadores son peores que los de ese año.

El director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, Víctor Beker, señaló que el mandatario "habló muy poco de economía, e hizo bien porque en general, mirando los indicadores económicos, la economía no está mejor que en el 2015".

Beker dijo que "la inflación está en el 50%, la pobreza que era del 27% ahora roza el 30% y la economía retrocedió el año pasado un 2,6% al igual que años anteriores, por lo que es muy difícil encontrar algún indicador mejor que cuando asumió este Gobierno".

Y agregó: "Es cierto que había cosas que había que hacer, porque en el 2015 dejaron un bomba de tiempo, pero lo poco bueno que se hizo en el primer año de gobierno, se convirtió después en una serie de errores, que nos llevaron a pedir auxilio al FMI".

"Había una herencia pesada con la que había que librar al comienzo, pero después se atrasó el dólar y hay una tasa de interés hiperpositiva que afecta toda la economía" remarcó.

El economista dijo que la actividad económica es menor a la del 2015, y hay una capacidad industrial ociosa superior al 50%, nivel que nunca se había alcanzado y que está afectando a todo el aparato productivo".

Por su parte, el economista de la Fundación Libertad y Progreso Aldo Abram sostuvo que "en términos económicos el Presidente no dijo mucho, y si bien se puede coincidir con que las bases son mejores que en el 2015, se da simplemente porque no hay cepo y se salió del default".

"Lamentablemente en su gestión, la deuda no se usó para solucionar la madre de todos los problemas, que es el exceso de gasto público y para apoyar la economía real", expresó.

Asimismo, manifestó que el nivel de gasto de la Nación, provincias y municipios "es el mismo que en el 2015, se usó la deuda para sostener un gasto inútil y difícilmente eso beneficie al sector productivo, al crecimiento de la riqueza y el empleo, que es lo que se necesita", comentó.

Abram dijo que "lo único que ha dicho el Presidente es que va a bajar gasto, pero el 80% del Presupuesto de este año implica un ajuste que lo está pagando la gente y el sector productivo, pero no el Estado".

El economista consideró que "se ha perdido una oportunidad de resolver este problema con el menor costo social posible".

"La gestión del presidente Macri, como la de Cristina Kirchner, han sido muy malas por el mismo motivo, que fue el de mantener un Estado insostenible para el nivel de riqueza que genera el aparato productivo", analizó.

E insistió: "Si seguimos con esta estrategia, con este Gobierno o con cualquier otro que gane, vamos a estar peor y la economía va a volver a chocar contra la realidad".

En tanto, la ex ministra de Economía bonaerense Silvina Batakis afirmó que el Presidente "lo único que hizo fue ensayar nuevas mentiras, aún después que su ministro de Economía (Nicolás Dujovne) reconoció que la Argentina está en recesión".

"Macri no planteó medidas para salir de este desmadre económico ni cómo se va a revertir esta crisis", añadió.

Y agregó: "No es cierto que estemos mejor que en el 2015, y basta ver las proyecciones que indican que a fin de este año, el producto y el ingreso per cápita van a ser seis veces menores a los del 2015".

"Eso agravado con la pérdida de casi 200 mil puestos de trabajo, más un endeudamiento que es récord histórico tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires. El nivel de deuda pública es una bomba que dejará o este gobierno a la próxima gestión de presidencial", lanzó.

"Ante la Asamblea legislativa del año anterior, dijo que la inflación bajaría y el año pasado tuvimos el alza más alta de los últimos 27 años, es la mas alta del mundo y nos va a dejar un alza de precios del 150 en cuatro años", destacó.

Batakis pronosticó que "la situación no va cambiar, porque van a seguir aplicando las mismas políticas, y la situación económica no tiene nada que ver con crisis externas, porque no se produjeron shock externos como los del 2008 y 2009, y la región, Europa y Estados Unidos, han crecido en los últimos cuatro años".