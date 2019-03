Neuquén elige gobernador y el Peronismo busca romper la hegemonía del MPN

Neuqúén marca el inicio del calendario electoral 2019. Nueve listas competirán por la gobernación de la única provincia del país en la que un mismo partido -el Movimiento Popular Neuquino (MPN)- ganó en todos los comicios en los que se presentó desde 1962 a la fecha.

El gobernador Omar Gutiérrez busca revalidar el mandato que obtuvo en las elecciones de 2015, cuando triunfó con el 40,5% de los votos. En la vereda de enfrente estará Ramón Rioseco (Unidad Ciudadana-Frente Neuquino), quien quedó en 2015 en segundo puesto con el 31,2% de los sufragios, y Horacio "Pechi" Quiroga(Cambiemos), tercero, con el 20,8%. Por fuera del MPN con la estructura de la Democracia Cristiana está Jorge Sosbisch, tres veces gobernador de la provincia durante los períodos 1991-1995 y de 1999 a 2007. La aparición de Sobisch entre los candidatos a gobernador, según diferentes encuestas de opinión previas a la veda electoral, arrastraría consigo votos que darían lugar a una elección más reñida que las anteriores entre los principales contendientes. Rioseco, ex intendente de la ciudad de Cutral-Có y actual diputado por el Parlasur, logró a último momento sumar el apoyo explícito de la ex presidenta Cristina Kirchner, y lleva como candidato a vicegobernador a Darío Martínez, muy ligado a la senadora. Ambos muestran un perfil de acérrima oposición al gobierno nacional de Mauricio Macri.

La jornada electoral comenzó hoy a las 8, con las mesas de votación ya preparadas para recibir a los votantes y un clima favorable en el que no se esperan lluvias en ningún sector de la provincia, mientras ya se ven los primeros movimientos de la gente en las calles, en una mañana tranquila.

La de hoy será la primera jornada electoral en la que se vote en toda la provincia a través del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), luego del cambio de legislación en 2016.

La BUE será usada en casi el 95% de las 1.541 mesas de votación habilitadas, aunque habrá 144 que usarán, por última vez, el anterior sistema de boleta de papel.

Casi medio millón de ciudadanos (497.448), entre argentinos y extranjeros radicados en Neuquén, están habilitados para elegir también los cargos de diputados provinciales, consejeros escolares en cada uno de los distritos escolares e intendentes y concejales en 21 municipios de la provincia.

Se esperan que los primeros resultados provisorios estén listos para después de las 19, una vez que haya un mínimo del 20% de las mesas escrutadas y ya hayan terminado de cerrar todos los centros de votación.

El Servicio Metereológico Nacional indicó que para la jornada se espera una temperatura de 15 grados de mínima y 28 grados de máxima, con alguno vientos leves a moderados desde la zona sur.

"Esperamos el resultado con mucha tranquilidad"

El candidato a gobernador de Neuquén por el peronista Unidad Ciudadana-Frente Neuquino, Ramón Rioseco, votó hoy por la mañana en la localidad de Cutral Có, donde aseguró que espera "con mucha tranquilidad" los resultados de los comicios en esta provincia, que inician el año electoral.

"Estamos ratificando nuestra querida y amada democracia", manifestó Rioseco en diálogo con la prensa luego de emitir su voto, y agregó que "es muy importante el trabajo de los fiscales" y que confiaba "en que no va a haber ningún problema".

Además, el ex intendente de Cutral Có explicó que el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) "va a facilitar el proceso porque va a haber menos votos anulados y el recuento va a ser mucho más rápido".

Rioseco comentó que durante la jornada electoral pasará algunas horas en familia "andando en bicicleta", y detalló que invitó a amigos a compartir parte de la tarde, para luego partir hacia el búnker en la ciudad de Neuquén, que estará armado en el hotel Tower, ubicado en pleno centro de la capital provincial.

"Seguramente más tarde nos vamos a comunicar con Darío (Martínez), con Cristina (Fernández de Kirchner) y con la gente que trabajó con nosotros", apuntó Rioseco.

Por Cambiemos

El intendente de la ciudad de Neuquén y candidato a gobernador por Cambiemos, Horacio "Pechi" Quiroga, afirmó esta mañana que la elección"será muy reñida" pero que "la expectativa es salir primero" y aseguró que "hoy se define una nueva provincia", antes de emitir su voto en la escuela PET 14 de la capital provincial.

"Será una elección muy reñida, pero la expectativa es salir primero. Nuestra aspiración es ganar", dijo Quiroga minutos antes de votar, a los periodistas apostados a la puerta de la escuela.

Según apuntó, hoy "se define una nueva provincia, con virtudes, pero con defectos que se han profundizado en el último tiempo".

"Hay que refundar la provincia de Neuquén", apuntó el intendente local.

Consultado por las implicancias que la elección podría tener a nivel nacional respondió: "Acá se está eligiendo gobernador de la provincia, el resto son especulaciones".

Y agregó: "Creo que hay una realidad de un país que quiere salir definitivamentre del populismo, que no es una tarea sencilla y que situaciones de angustia y de un estado de necesidad".

Sin embargo, sostuvo que "no hay ninguna duda que el gobierno va a tener que pegar algunos golpes de volante para lograr resultados más rápido".

También dijo que ayer se comunicó con autoridades del Ministerio del Interior y con Francisco Quintana, secretario general del PRO.

"Es la primera elección y las novedades siempre despiertan interés, por eso se ha nacionalizado la elección. De todas formas, los posicionamientos de los partidos a nivel nacional no creo que incidan en la voluntad de los ciudadanos, que hoy eligen gobernador para los próximos cuatro años", concluyó.

Hoy, casi medio millón de neuquinos, entre argentinos y extranjeros, están habilitados para elegir los cargos a gobernador y vicegobernador, además de diputados provinciales y consejeros escolares en cada uno de los distritos escolares e intendentes y concejales en 21 municipios de la provincia. (Neuquén)