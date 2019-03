La crítica que el Papa hizo a María Livia, la vidente de la Virgen del Cerro

El padre Alexandre Awi Mello, un sacerdote brasileño de los Padres de Schoenstatt que está finalizando su doctorado en Mariología en la Universidad de Dayton en Ohio es el autor del libro "Ella es mi mamá: Encuentros del Papa Francisco con María”, un libro que trata sobre un diálogo -en 2013- con el Papa acerca de la Virgen María y que hace pocos meses volvió a publicarse en español. En dicho libro, según publica el sitio religioso Cai Filii, el autor recoge algunas posiciones del Papa respecto a las apariciones de la Virgen en Salta, en San Nicolás y en Medjugore. Sobre la primera, acerca de la Virgen del Cerro, esta derivó en una crítica a María Livia Galliano.

El autor comentó al Papa casos de “mensajes de la Virgen”, citando las supuestas apariciones en San Nicolás, Argentina, que el autor considera “bastante verosímil”. Sin embargo, el Papa le dijo: “Me incomoda cuando te vienen con los mensajes. Es decir, la Virgen no tiene una agencia de correo, ¿no? Pienso que teológicamente se puede explicar como locuciones interiores. Pero eso es un abanico que va desde una mera inspiración, que es implícita, hasta una locución interior fuerte. Son locuciones interiores que tiene una persona especialmente dotada”.

El Papa reconoció que en Argentina, en San Nicolás de Arroyos “Dios ahí hace milagros” y que la vidente, Gladys Quiroga de Motta, es humilde y obediente (“el obispo le dijo: si tiene más mensajes, me los pasa a mí, no hable más” y esa mujer "no habló nunca más“). “En cambio, en Salta la vidente protagoniza, si te acercas te hace así” (gesto de imposición de manos) “y vos te caés de espaldas”. “Feo es que protagoniza y no deja de protagonizar. Y le dice al obispo que la Virgen se lo pide”.

Con todo, admite que en un mismo sitio pueden mezclarse milagros de Dios y falsas manifestaciones o declaraciones. “Gracia y pecado están juntos”, dijo respecto al caso de Salta.

Sobre Medjugorje, explicó que impidió un encuentro en Buenos Aires “porque uno de los videntes iba a hablar e iba a explicar un poco todo y a las cuatro y media la Virgen iba a aparecer. O sea, que él tenía la agenda de la Virgen. Les dije: no, mirá, yo no quiero aquí ese tipo de cosas. Pero hay que distinguir porque a pesar de eso en Medjugorje Dios hace milagros, ¿no?”

El Papa insiste en estos temas en distinguir las locuciones interiores e inspiraciones de la Virgen con mensajes de “videntes” con “apariciones programadas”. “Sí, hay gente que se convierte, pero hay también indiscreción, por lo menos la falta de discernimiento“. Rechaza también lo que llama “espíritu de curiosidad”.

El libro

Una primera edición del mencionado libro la publicó ya en 2014 en portugués, luego en italiano. Y ahora, en español. El libro surge a partir de unas conversaciones entre este experto en mariología y el Papa Francisco, que empezaron el 26 de diciembre de 2013 en la Casa Santa Marta. “A lo largo de la entrevista y posterior elaboración del material descubrí el valor de la teología sapiencial del Papa Francisco, que una tan espontáneamente teología y espiritualidad”, escribió el autor. “Este libro se centra más bien en el testimonio de un hijo de María, de un devoto que se encuentra personalmente con la Santísima Virgen y experimenta en esa relación un camino para vivir más profundamente su encuentro con Jesús”, explica el padre Alexandre, refiriéndose al Pontífice argentino.

El brasileño había preparado 20 preguntas sobre la Virgen María para hablar con el Papa, y en ellas se basó el libro. El Papa llevaba entonces solo unos meses de Pontificado, y las cosas que dijo se han visto luego ratificadas en sus decisiones, y en algunos casos matizadas.

Al final de la entrevista, el Papa resume su relación con la Virgen. “Ella es mi mamá. Y probablemente sea la única persona con la que me atrevo a llorar. Porque yo soy muy duro. No suelo llorar. Pero con la Virgen sí, lo he hecho. Ella lo sabe. Siento que con ella puedo llorar”.

Entronización en La Plata

La Virgen del Cerro fue noticia estos días debido a que la imagen de la Inmaculada Madre del Corazón Eucarístico de Jesús, conocida como la Virgen del Cerro será entronizada en La Plata. La noticia sorprendió en Salta, donde la Iglesia aún no reconoce oficialmente las actividades relacionadas con esta virgen ni respalda el fenómeno de fe que reúne a miles de personas cada sábado en la capilla donde permanece. La ceremonia será el 25 de marzo en la basílica San Ponciano, ubicada en la ciudad de las diagonales, donde se le asignará un espacio a una réplica de la virgen que es venerada en una de las cimas de Tres Cerritos.

“Perplejidad y asombro” causó en el Arzobispado de Salta la inminente entronización de la Virgen del Cerro en la Basílica de San Ponciano, en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Ayer se difundió un comunicado firmado por unos 50 sacerdotes de la Iglesia Católica salteña, en rechazo al anuncio que realizó el arzobispo de La Plata, Victor Manuel Fernández.

Una réplica de la Virgen del Cerro será entronizada el 25 de marzo, según se difundió oficialmente. El clero salteño siempre puso en duda las actividades que María Livia Galliano realiza en Tres Cerritos. Jamás creyeron que la mujer haya recibido mensajes de la Virgen. Desde hace años, cientos de personas se llegan hasta el cerro donde se construyó una capilla.

“Por la presente queremos compartir nuestro asombro ante la noticia de la ‘entronización’ en la Basílica de San Ponciano, en La Plata, de una imagen de la denominada ‘Virgen del Cerro’ por parte del arzobispo de La Plata”, dice en las primeras líneas el comunicado del Arzobispado de Salta.

“Mostramos nuestra perplejidad pues no se trata de una advocación aprobada por la Iglesia y nuestro arzobispo (Mario Antonio Cargnello) y nosotros junto con él manifestamos nuestras serias dudas sobre el fenómeno de las supuestas apariciones en Salta. Tal anuncio y acción han provocado escándalo en el pueblo santo de Dios que peregrina en Salta y siembra división”, plasmaron los sacerdotes.