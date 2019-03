Berruezo: "Dialoguemos, pero con los chicos en la escuela"

¿Qué le dice a los docentes que están pensando esta semana en adherirse al paro? le preguntó El Tribuno ayer a la ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo. A lo que ella respondió: "Entiendo que es un derecho, respeto ese derecho, pero también les digo que los chicos nos necesitan en la escuela porque ahí está el futuro de la Argentina. Dialoguemos, pero con los chicos en la escuela. Empecemos a trabajar de otra manera, no le demos entidad a aquellos que no quieren empezar a trabajar porque en esos grupos hay mucha gente que no quiere volver y hay gente desesperada diciendo quiero que me escuchen para volver. Si nos tenemos que volver a sentar nos volveremos a sentar, pero es importante que estemos en la escuela".

Analía Berruezo tenía anoche en su escritorio del Grand Bourg por lo menos 17 presentaciones de distintos grupos docentes de toda la provincia. Asegura que quiere dialogar -desde el punto de vista técnico que es el que le compete- con todos, aunque admitió que es complejo porque son muchos los referentes. Sin embargo, dijo que buscará la forma de atender cada uno de los reclamos, pero con los chicos en las aulas, como corresponde.

El acampe docente en la plaza 9 de Julio cumple hoy cuatro días. Hay dos convocatorias de paro esta semana, una de la ADP, el principal gremio provincial, hoy y mañana, y la otra, más dura, de Sitepsa, que anunció que parará hasta el viernes. Ayer los denominados "autoconvocados" confirmaron que se acoplan a la huelga de 48 horas de la ADP y que esta tarde en una nueva asamblea en la plaza definirán las próximas acciones. En medio, se anunciaron varias manifestaciones por las calles céntricas y de varias localidades.

Para Berruezo el conflicto docente se desencadenó porque se "perdió institucionalidad" por la "gran disputa gremial que hay en la ADP", que suspendió a Patricia Argañaraz del cargo de secretaria general por desmanejos económicos. "La problemática gremial generó una incertidumbre tan grande que despertó por ejemplo a Víctor Gamboa, que es una persona que conocemos todos. Es director de un colegio, el Batalla de Salta, tiene un salario de 83 mil pesos, y como él un montón de actores que están en la plaza por intereses personales y no de los chicos en la escuela", lanzó Berruezo.

Prosiguió: "Que hay maestros que necesitan ganar más, seguro; que el acuerdo no alcanza, seguro. En el acta acuerdo hemos puesto que en tres meses- en mayo- nos volveríamos a sentar si se incrementan los indicadores de inflación". Pero -añadió- "si hoy hay que sentarse con algunos puntos que ellos consideren que nos tenemos que sentar, lo haremos, sumaremos a la jefatura de Gabinete, al ministro de Economía, todos estamos interesados en solucionar este conflicto, nadie quiere que se desencadene un paro por tiempo indeterminado". Sobre las designaciones, afirmó que "nunca antes hubo un proceso de transparencia como el de este año".