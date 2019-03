Cambiemos se reúne para cerrar la brecha abierta en Córdoba

La disputa por la candidatura a gobernador en Córdoba se convirtió en el nuevo motivo para separar las aguas dentro de Cambiemos, la coalición gobernante a nivel nacional. La Mesa Nacional se reunirá hoy, en Buenos Aires, en un intento por evitar que los dos hombres en puja, Mario Negri y Ramón Mestre, lleguen a las urnas el próximo domingo, pero lo que quiere el macrismo parece no ser el deseo de la UCR.

El titular del radicalismo nacional y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, no participará de la cumbre. En su lugar irá el jujeño Gerardo Morales. Su ausencia es vista como un gesto más sobre su apoyo a la realización de una interna en Córdoba, algo que la Casa Rosada quiere evitar para imponer a su candidato, Negri.

Cornejo, como otros dirigentes, no quiere que se desactive el proceso electoral en Córdoba, y tampoco pedirá a Mestre o a Negri, con quienes habló este fin de semana por teléfono, que desistan de sus respectivas precandidaturas.

Aunque en el radicalismo algunos como Morales preferirían que Mestre espere a otro turno electoral, Cornejo reclama que se respete una tradición radical y de los partidos políticos, que las diferencias se diriman en las urnas en elecciones internas. Pero con una salvedad. "Si no hay tiempo, si no hay cronograma, se deberá buscar un acuerdo y el acuerdo debe contemplar a ambas partes pero fundamentalmente debe privilegiar la unidad de Cambiemos en Córdoba. No hay ninguna chance para una división de Cambiemos en ninguna provincia", sostuvo.

Las diferencias tienen como principales actores a Negri, jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, y Mestre, intendente de la ciudad de Córdoba y titular de la Unión Cívica Radical (UCR) cordobesa.

"Nosotros sostenemos nuestra posición de que las internas no reúnen los requisitos indispensables mínimos para garantizar un proceso transparente. No vamos a ser parte ni cómplices de una escándalo y de una vergenza nacional", apuntó Luis Juez (Frente Cívico), precandidato a intendente de la capital de Córdoba por la lista de Negri.

En ese sentido ratificó la impugnación al proceso de las primarias que presentaron el miércoles de la semana pasada, y que la jueza Electoral Marta Vidal resolvería hoy, al afirmar que con el transcurrir de los días se encuentran con "más irregularidades" que los lleva a "la certeza de que la mejor decisión" que tomaron es "no convalidar este proceso electoral que es un bochorno".

Mientras tanto, el precandidato a legislador provincial por la lista del "mestrismo", Dante Rossi, dijo que en el curso de los próximos días comenzará la distribución de las urnas en todos los lugares donde se votará el domingo, por lo que sostuvo que el proceso de la contienda interna "continúa con normalidad".