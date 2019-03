“Las mujeres tenemos prohibido el derecho al goce de nuestro cuerpo”

Telefé presentó parte de su programación en un exclusivo local de Palermo, en Buenos Aires. El Tribuno estuvo presente y dialogó con Verónica Lozano, que hoy, a las 14.30, retoma la posta en “Cortá por Lozano,” luego de unas merecidas vacaciones en las que paseó por Nueva York. “Conductora multifacética. Psicóloga, mamá y diseñadora”, según ella misma se define en la web del canal, la oriunda de Bahía Blanca elogió, hace días, a Jimena Barón, quien la reemplazó en su descanso. De regreso a su hogar televisivo, habló de la tercera temporada del ciclo, la importancia del trabajo en equipo y el movimiento feminista. En ese contexto, recalcó: “Uno puede vehiculizar, pero cuando se tiene que sancionar una ley, para eso está el Estado”.

¿Cómo te preparás para esta nueva temporada?

Yo me preparo todos los días, porque esto no para. Es el día a día. No es que hay un modo distinto, porque es trabajo en equipo, es estar conectado con la actualidad y con lo que pasa; que pueden ser cosas tristes y feas pero que también está bueno visibilizar, como la violencia de género y los femicidios. Después todo lo que es descontracturado, que es donde me siento muy cómoda, que son las entrevistas y los invitados.

¿Cuál es para vos el mayor desa fío a la hora de renovar un programa?

Por ejemplo, siempre buscar distintas maneras de entrevista. Algo más allá de que siempre se trate de hacer preguntas, se trata de buscarle la vuelta al invitado y que sea más personalizada la entrevista. También creo mucho en lo que puede ocurrir con el trabajo en equipo y en que cada uno de los que lo integramos tenga su lugar y se sienta cómodo. Eso para mí es muy importante.

Hablabas antes de la violencia de género. En Salta tenemos la lamentable estadística de ser la provincia con más femicidios en todo el país. Dado que sos una persona muy comprometida, ¿tienen pensando abordar el tema puntualmente?

La verdad que nos hemos comprometido con todos los casos, y es muy lamentable lo que pasa en las provincias, como también sucede en Tucumán. Esta cosa de un Estado y de una iglesia que marcan la cancha. Es muy injusto, y sobre todo la ausencia del Estado. Si hablamos de la niña de Tucumán con 11 años, hay muchísimos casos. Es claro que tiene que haber una interrupción del embarazo, pero no se decide a tiempo y se termina haciendo una cesárea. Y es el sistema el que termina abusando de esa niña. Que te dice “quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro” y que además fue separada de su hogar porque el padrastro abusaba de sus hermanos. Después la llevan a vivir con la abuela, y su novio hace lo mismo. Esto sucede también en Salta. A veces siento que también se nos pide muchos a los que estamos en el colectivo y nos dedicamos al periodismo, y lo cierto es que uno puede vehiculizar, pero cuando se tiene que sancionar una ley, nos encontramos en un punto en donde el periodismo no puede llegar. No podemos asistir a todas las niñas abusadas y mujeres violentadas. Para eso está el Estado.

¿Por qué creés que aparece esta cuestión de la maternidad como una especie de obligación femenina?

Primero, porque la sexualidad está absolutamente atada a la maternidad. Está prohibido el derecho al goce que tenemos como mujeres de nuestro cuerpo, ya sea tocándonos o teniendo una relación. Es como un pecado. El hombre sí puede y cuanto más lo hace, más macho es. Nosotros si abrimos las piernas y quedamos embarazadas, te dicen “jodete por trola”. La maternidad tiene que estar atada al deseo de ser mamá, pero no es una cuestión meramente biológica y mecánica. Y yo puedo decidir si no quiero, o quiero interrumpir un embarazado, dentro de lo que la ley estipule. Y si vos pensás que yo estoy matando a un hijo y querés castigarme, es problema tuyo. Obviamente que lo más lindo es no llegar a la interrupción del embarazo, pero para eso tiene que haber una educación sexual integral. Pero los que están a favor de las dos vidas, también están en contra de la educación sexual integral.

¿Te gustaría tener en tu diván a alguna autoridad importante de la Iglesia o alguna persona con la que hayas tenido diferencias sobre este tema?

Sí, yo creo que el diálogo es interesante. Igual la cosa está tan polarizada que a veces el otro tampoco quiere escuchar. La verdad es que no lo pensé, pero en la época de los debates sí se han manifestado las dos voces. Reconozco que a veces yo me pongo muy intolerante, y más con esto que creo que atrasa absolutamente, y con que no quiero que nadie decida sobre mi cuerpo.



Volviendo puntualmente al programa, ¿a qué persona te gustaría invitar?

Me encantaría traer a Susana Giménez, por ejemplo, que además es parte del canal. Pero no soy muy cholula. Recién me preguntaban cuestiones políticas, sobre Macri y Cristina, y la verdad que no me muero por entrevistarlos.

¿La política no te va ni te viene, digamos?

No, no. En gran medida somos prisioneros de la política, pero no es una cuestión donde yo me sienta empática. Sé que me mienten y que hay todo un discurso muy armado y que es muy difícil atravesar eso.

¿Y si pudieras tener como paciente en tu diván a un personaje literario o de teatro que te fascine?

Me encantaría tener a Simone de Beauvoir, sin dudas. Pienso en personajes así. En mujeres como Alfonsina Storni, Juana Azurduy, o Evita.

¿Qué te imaginás que podrías preguntarles?

Ya sería muy enriquecedora la charla. Yo aprendería mucho de esas psiquis y esas almas tan agraciadas.