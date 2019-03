Alarma por Justin Bieber: pidió a sus seguidores que recen por él

Justin Bieber publicó un emotivo post en su cuenta de Instagram. El cantante pidió a sus seguidores que recen por él y contó que está viviendo por un momento difícil.

"Vengo luchando mucho. Últimamente me siento super desconectado y raro. Siempre me recupero, por lo que no estoy preocupado, pero quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias", escribió el canadiense junto a una foto en donde se lo ve con Kanye West y su manager Scooter Brown.

Hace pocos días la revista People informó que el cantante está recibiendo ayuda por la depresión que viene atravesando. Además, el medio estadounidense informó que varias fuentes consultadas aseguraron que su situación no tiene nada que ver con la relación con su flamante esposa, Hailey Baldwin .

"El está muy feliz de estar casado con ella. Es algo más con lo que lucha mentalmente. Tiene buena ayuda a su alrededor y está recibiendo tratamiento. Es seguro que pronto se sentirá mejor", asegura la publicación.