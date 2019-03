Almirón: “En ningún momento pensé en irme”

Jorge Almirón, entrenador de San Lorenzo, le puso el pecho al mal momentos que atraviesan y desmintió que tenía pensado dar un paso al costado, a pesar de que su equipo se encuentra ubicado en el último lugar de la tabla de posiciones tras la goleada por 3 a 0 sufrida ante Boca el sábado pasado, por la fecha 22 de la Superliga.

“En ningún momento pensé en irme”, declaró el técnico del conjunto azulgrana en la conferencia llevada a cabo esta mañana en la sala de prensa Osvaldo Soriano.

San Lorenzo se ubica en la última posición con 17 unidades y lleva 15 partidos sin ganar (nueve empates y seis derrotas), 12 de ellos con Jorge Almirón en el banco de los suplentes.

“Estamos todos sufriendo este momento y no me pongo el partido del miércoles como plazo”, aclaró en referencia a que su continuidad esté sujeta al resultado del próximo miércoles ante Junior, de Barranquilla, por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores.

“Si estoy pensando en que vamos a ganar el miércoles me pongo plazos. Yo no soy así, no vivo así. Estamos arrancando recién en la Copa y venimos de sacar un buen resultado como visitantes”, continuó, en referencia al debut (0-0) frente a Melgar, en Perú.

Antes de la conferencia de prensa de Almirón, un grupo de alrededor de 50 socios de San Lorenzo se hizo presente en el estacionamiento de la Ciudad Deportiva del club para reclamar por el mal momento futbolístico que atraviesa el equipo.

Los hinchas del ciclón, quienes mostraron a los medios de comunicación presentes sus correspondientes carnets de socios, tuvieron contacto con varios referentes del plantel como Sebastián Torrico, Fabricio Coloccini, Nicolás Blandi y Gonzalo Rodríguez.

Además, el entrenador de último paso por Atlético Nacional de Colombia sostuvo: “No es momento para buscar responsables. Hoy sólo pienso en el partido del miércoles y en levantar al equipo lo antes posible. El club no merece estar así, pero esto es para hombres y lo vamos a hacer”, expresó.