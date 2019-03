La lluvia, protagonista estelar de la Summer Cup de béisbol

El pasado sábado se cerró el telón de la novena edición en la Summer Cup de béisbol en el club Popeye, aunque con un sabor agridulce, porque si bien hubo un campeón, la final no se disputó por la lluvia.

Increíblemente, Daom logró su segundo campeonato consecutivo de la misma forma, gracias a una figura estelar: la lluvia. En febrero del año pasado, los bonaerenses le ganaban por la mínima a Dolphins de Córdoba cuando comenzó a llover y el partido no pudo seguir. Por eso fue campeón.

Este año ni siquiera se disputó. El conjunto del Bajo Flores clasificó a la final directamente tras ser el mejor equipo de la fase regular y Popeye Bordó accedió tras vencer a Cachorros en semis. Por la ubicación en la tabla y la lluvia interminable, Daom sumó su cuarta Summer Cup que todos los años se llevan a cabo en el diamante José Ismael Jesús Gómez.

Si bien los espinacas no lograron quedarse con la novena edición del campeonato nacional de verano, hubo varios jugadores salteños que lograron premios individuales.

José Cancelare (Cachorros), mejor pitcher; Francisco Postigo (Popeye), mejor primera base; Nicolás Alvarado (Cachorros), mejor segunda base; Matías Alvarado (Cachorros), mejor campo corto; Bautista Ramón (Popeye), mejor jardinero central; Facundo Herrera (Popeye), mejor jardinero derecho; Esteban Wagner (Popeye), “champion bat” y Ezequiel Talevi (Popeye), mayor jonronero.