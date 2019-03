Rosario Central busca por su primera alegría e Chile

Rosario Central, con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos, visitará a Universidad Católica de Chile, a partir de las 21.30, en un partido válido por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

Central comenzó su participación en la Copa la semana pasada con un empate de local ante un equipo fuerte como el Gremio, de Brasil, mientras que los chilenos perdieron holgadamente con Libertad de Paraguay por 4 a 1.

El equipo rosarino que dirige Paulo Ferrari no tiene la formación confirmada, porque aguardará hasta último momento para ver si puede contar con Alfonso Parot y Fernando Zampredri, y también sabe que no contará con Jonás Aguirre, ya que no se recuperó de una lesión. En el caso de no poder contar con Parot y Zampedri, apelará a Facundo Rizzi y al cordobés Claudio Riaño.

Los equipos:

Universidad Católica de Chile. Matías Diburo; Stefano Magnasco, Benjamín Kuscevic, Valber Huerta y Juan Cornejo; Luciano Aued, Jaime Carreño, José Pedro Fuenzalida y César Pinares; Diego Buonanotte; Edson Puch. DT: Gustavo Quinteros.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Miguel Barbieri, Óscar Cabezas y Alfonso Parot o Facundo Rizzi; Agustín Allione, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil, Washington Camacho y Maximiliano Lovera o Diego Becker; Fernando Zampedri o Claudio Riaño. DT: Paulo Ferrari.

Estadio: San Carlos de Apoquindo

Árbitro: Víctor Carrillo, de Perú

Hora de inicio: 21:30

TV: Fox Sports