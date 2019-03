Viejas estrellas resurgen con Juventud

Un gigante dormido se despertó o, en todo caso, dos gigantes. El Centro Juventud Antoniana sumó una nueva disciplina: el handball, de la mano de un club que supo hacer historia en la provincia, los Old Stars.

Marcelo "Caballito" Ovejero fue el creador del proyecto y dialogó con El Tribuno sobre el trabajo que hace en el santo desde hace unas semanas.

"Por referencias de amigos en común conocí a Gustavo Klix, el presidente de Juventud y le comenté sobre el proyecto que tenía. Quería llegar a un club relacionado con el fútbol para que se pueda abrir lugar a otra disciplina. Le propuse de hacerlo a mediano o largo plazo y le gustó".

Para "Caballito", como es conocido por los amantes del balonmano, la hay puntos clave para que su proyecto funcione: "lograr una nueva generación de handball, buscar el sentido de pertenencia y la formación". Por ese motivo, con Klix acordaron que "la idea es ir por las bases: infantiles y juveniles".

Según expresó el flamante head coach del conjunto antoniano, con el titular de la institución de Lerma y San Luis "quedamos rápidamente de acuerdo".

"Le dije que a mí me gustaba que se llame Juventud Antoniana Old Stars, porque es una marca registrada en el handball. Old Stars tiene una representación bastante importante a nivel provincial y nacional (ver el vinculado)".

La respuesta de Klix fue inmediata. "Me pidió formación y que los chicos se sientan identificados con el club, además de asociarse".

Ovejero tocó otras puertas y logró un convenio con la Municipalidad de la ciudad. "Una contraprestación y los entrenamientos serán en el balneario Carlos Xamena".

A cambio, el técnico será el encargado de la escuela Municipal de handball y trabajará en conjunto. "Vamos a ver la posibilidad de llevar a chicos a Juventud, el día que quieran afiliarse", dijo.

A tener en cuenta

Juventud Antoniana Old Stars entrena los martes y jueves, en el balneario municipal. Infantil y menores (2005 a 2009) lo hacen de 18 a 19, mientras que de 19 a 20.30, practican cadetes y juveniles (2001 a 2004).

"La idea es afiliarse a la Asociación de Handball. Queremos formar inferiores y buscar los chicos que se acerquen al handball. En seis meses podemos estar en el torneo de la Asociación compitiendo", sostuvo Ovejero, quien pone diferentes objetivos. El primero ya está y fue resurgir a las viejas estrellas en una de las instituciones más importantes de la provincia. Ahora quiere sumar jugadores y en poco tiempo participar del torneo.

"Hoy tenemos un promedio de 15 chicos. Seguramente van a ir llegando con el correr de los días. Trabajo mucho en la captación", indicó el técnico.

"Vamos a ir paso a paso con los jugadores. Primero hacerlos competir a nivel local y que a futuro alguno integre una Selección provincial que siempre es un incentivo para los demás. También busco trabajar con profesores vayan a aprender de la experiencia que puedo aportar". Por el momento los jugadores no pagan una cuota social, según indicó Ovejero, pero más adelante se asociarán a Juventud Antoniana y tendrán que abonar una cuota de $250.

Un equipo que duró 20 años

Old Stars inició en 1994 y dos décadas después dejó de jugar.

El equipo Old Stars fue uno de los más representativos de Salta durante dos décadas, pero después de 20 años de existencia dejó de participar y prácticamente desapareció.

“Arrancó en el año 94. Un grupo de amigos de handball después de estar un tiempo afuera de la provincia, nos juntamos de nuevo y surgió la idea de armar un equipo. Salta había dejado de participar a nivel nacional y los Old Stars, representamos a la provincia en diferentes torneos”, contó Marcelo Ovejero a El Tribuno.

Con el correr del tiempo, la Asociación Salteña le exigió a los clubes que cuenten con inferiores y Don Bosco pasó a formar de los Old Stars.

“En el año 2011, jugamos el Nacional B y fue el logro más importante del handball salteño”, comentó Caballito.

Pese al éxito, dos años después, a fines de 2013 se disolvió a Old Stars. Muchos jugadores se fueron a otros clubes y en 2014 el equipo que cumplía su vigésimo aniversario, ya no participó en las competencias.

Hoy Old Stars vuelve a decir presente, aunque con Juventud Antoniana.

“Gustavo Klix me propuso una fusión, pero le pedí que seamos Juventud Antoniana, con el nombre Old Stars, como una marca registrada”, cerró.