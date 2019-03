Comienzan a peritar el teléfono y una tablet de Natacha Jaitt

El teléfono celular y un Ipad de la modelo y conductora Natacha Jaitt, encontrada muerta el 23 de febrero último en el salón de eventos "Xanadú", de Benavídez, comenzaron a ser peritados hoy e la Fiscalía de Violencia de Género de Tigre, informaron fuentes judiciales.

El fiscal Diego Callegari, quien interviene en la causa y participa de la diligencia junto a su colega Sebastián Fitipaldi, informó esta mañana a la prensa que las pericias que se realizarán durante esta jornada serán sobre los dos dispositivos de Jaitt y que se estima podrían demandar en promedio un trabajo de tres horas por cada uno de ellos.

"Vamos a empezar con los informes técnicos sobre un celular y un Ipad, con

la información que contengan estos dispositivos, que nos ayuden a ver qué pasó con la muerte de Natacha Jaitt", explicó e fiscal.

Tras reiterar en varias oportunidades que "cada celular es un mundo" y que el de Jaitt permaneció ensobrado y en poder del Ministerio Público desde que fue secuestrado, Callegari dijo que hoy se realizará es la descarga de datos de los dispositivos a una base de datos para posteriormente analizaros.

"El primer problema que tenemos son los patrones de acceso y luego con el sistema operativo de cada dispositivo", añadió.

El fiscal recordó que el teléfono marca Samsung que se presume es de Natacha fue secuestrado en el asiento del acompañante de la camioneta del empresario paraguayo Raúl Velaztiqui Duarte, motivo por el cual en primera instancia hay que certificar que sea el de ella.

Fuentes judiciales informaron a Télam que fueron invitados de las pericias el juez Martín Yadarola, quien investiga una denuncia por abuso sexual que Jaitt (41) realizó en enero, y la fiscal María Soledad Garibaldi, la cual tiene la causa por los presuntos abusos a jugadores de las inferiores del club Independiente.

La semana pasada, el abogado de la hija de Natacha Jaitt, Alejandro Cipolla, aseguró que no se descarta que a la modelo y conductora le hayan colocado veneno o alguna otra sustancia.

El letrado indicó que van a esperar los resultados finales de la autopsia de la víctima, "que van a ser los más importantes, a ver si no hay rastros de veneno, de algún tipo de somnífero o de cualquier otra droga que haya ocasionado su fallecimiento automático".

Los primeros estudios toxicológicos que se realizaron la semana pasada confirmaron que tres de los cinco testigos que estuvieron esa noche consumieron cocaína y marihuana.

Se trata del dueño del salón "Xanadú", Gonzalo Rigoni (45), su amigo Gaspar Esteban Fonolla (45) y el vecino y amigo Gustavo Andrés Bartolín (44), alias "Voltio".

En el caso de Luana Micalela Monsalvo (19), la única mujer presente esa noche además de Natacha, los peritos no realizaron ningún estudio porque no tenían muestras de orina de la testigo, mientras que en el caso del empresario paraguayo Raúl Velaztiqui Duarte (47) dio negativo.

Jaitt (41) murió la madrugada del 23 de febrero último en el salón de fiestas "Xanadú" al que había concurrido por una reunión de negocios para programar un evento.

En un momento de la noche, durante la cual se consumieron drogas y alcohol, la conductora y modelo sufrió una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón" y murió, de acuerdo con los resultados de la autopsia.

Su cuerpo desnudo fue encontrado cerca de las 2, sobre una cama que había en ese ese salón de eventos situado en Isla Verde al 600, de villa La Ñata, Benavídez, partido de Tigre, con restos de cocaína en las fosas nasales y ninguna lesión externa.