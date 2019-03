Falleció ayer “Cordero” Ruiz Moreno, conocido viñatero de Cachi

Octavio Ruiz Moreno fue miembro de una tradicional familia salteña, cuyas raíces están ligadas a los orígenes de Cafayate y a la industria vitivinícola.

Se destacó en el ámbito político como dirigente del último partido conservador salteño, la “Unión Provincial (UP), espacio político surgido en los albores del siglo XX y desaparecido en 1976.

En 1973 fue secretario político del bloque de senadores de la UP presidido por el senador cafayateño Luis Herrero. Fue el intendente de Cafayate que fundó en esa ciudad el Museo del Vino.

A principio de los años 70 del siglo pasado Ruiz Moreno adquirió un predio en La Paya, donde se instaló definitivamente a partir de 1977. Allí, junto a su mujer, Monica de Lorenzi e hijas, construyó una hermosa hostería, cercana al famoso yacimiento arqueológico de gran interés científico internacional.

En los últimos años, Ruiz Moreno se había transformado en un corresponsal ad-hoc de El Tribuno. Justamente el 2 de julio de 2014, relató con sabrosos detalles, la odisea que le toco vivir en la Cuesta del Obispo a consecuencia de la última gran nevada caída en ese tramo de la ruta 33. Los restos de Julio Octavio Ruiz Moreno será sepultado hoy en La Paya, según su última voluntad.

También, "Cordero" no hacía faltar a El Tribuno sus anécdotas y noticias de su queridos Valles Calchaquíes y vistió la Redacción en los últimos meses, para saludar a sus periodistas amigos.