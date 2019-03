"Lo único que me interesa es la opinión de la gente"

"No voy a entrar en polémicas de baja calidad. Con Yofre ni con nadie", dijo ayer Alfredo Olmedo quien, en diálogo con El Tribuno, ratificó su voluntad de compartir la fórmula con Gustavo Sáenz en el orden que indiquen las encuestas.

"Si él suma más que yo, él será candidato a gobernador, y yo, a vice; y si no, al revés", afirmó. "Yo cumplo mi palabra y espero siempre que los demás lo hagan", añadió, al ser consultado sobre la posibilidad de que las tendencias que muestren las encuestas no sean decisivas.

El primero de marzo, Olmedo y Sáenz anunciaron formalmente el acuerdo, que une a los dos candidatos más claramente instalados hasta ahora en la carrera por la gobernación. No solo el acuerdo causó sorpresa, sino también que, de hecho, Olmedo resignó ese mismo día la carrera presidencial que, según algunas encuestas propias, lo ubicaba con buenas perspectivas a nivel nacional.

"Estoy seguro de que hay un fuerte apoyo de la gente a mi propuesta. Yo expreso lo que muchos argentinos sienten, aunque mis posiciones sean "políticamente incorrectas'. Defiendo el derecho a la vida, defiendo el valor del trabajo honesto y defiendo la dignidad de los soldados y los policías. Hay algunos a los que eso no les gusta, y otros que no me quieren porque lucran con el aborto y la "puerta giratoria' que beneficia a los delincuentes. Pero, ¿qué piensa la mayoría? Por eso confío en que voy a estar primero en las encuestas. En definitiva, el que realmente esté primero en la voluntad de la gente, ese va a ser gobernador", añadió el diputado nacional.

Repercusiones

El martes, en un programa de TV que conduce Chiche Gelblung el exdiplomático y ahora escritor Juan Bautista Yofre se refirió en términos descalificatorios hacia Olmedo, a quien en enero había prometido acompañarlo en la fórmula presidencial.

Yofre cuestionó el uso de la campera amarilla como instrumento de campaña y afirmó que "una persona de bien informa a los que colaboran con él cuando decide bajarse".

El exfuncionario menemista dijo que Olmedo le había pedido que dirigiera su campaña electoral pero que él "hacía lo que le parecía". Lo cierto es que el diputado salteño ya tiene, desde hace tiempo, equipo de campaña y, efectivamente, no se trata de un candidato muy dócil a las disciplinas de las consultoras.

"Yo no voy a polemizar con Yofre, porque no quiero entrar en un juego que no tiene nada que ver con mi proyecto político. El sabe muy bien las razones de nuestra discrepancia, que no tienen nada que ver con lo que él expresó con Chiche", dijo Olmedo y añadió que "las razones de mi decisión van a llegar a todos los que están cerca de mí en un video que emitiremos en estos días; se trata de algo que pone en juego para qué quiero yo ser gobernador y para qué aceptaría cualquier candidatura".

Sin avanzar en detalles, el diputado señaló que "no me gustan las cosas raras, en las que aparecen los servicios de inteligencia; apenas empecé a hacerme notar a nivel nacional, se me presentó el falso abogado Marcelo D'Alessio -también, como Yofre, le propuso dirigir su campaña- con ofertas inaceptables, y después quisieron dejarme pegado con sus conflictos. No es lo mío, pero es lo que sucede cuando uno empieza a crecer en las encuestas".