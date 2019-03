Informe despegó a policías y justicieros de una muerte violenta

Según la Fiscalía de Graves Atentados 2, atento al informe definitivo de la autopsia practicada al joven fallecido en barrio Santa Ana, determinó que el mismo falleció por edema agudo de pulmón asociado al consumo de drogas de abuso. Con esta medida eximió tanto a los policías como a los agresores del joven Jorge David Farfán Vera del cargo de homicidio.

Inmediatamenete la causa pasó a un juzgado de menor cuantía para que éste determine si las lesiones que presentaba el cuerpo (innumerables) del fallecido rozan el delito, para así determinar las responsabilidades tanto de los policías que lo detuvieron como de las personas que lo ajusticiaron a domicilio.

Su padre (de igual nombre), contrariado con lo resuelto por la Justicia, dijo que su hijo primeramente fue acusado de ser ladrón y por esta razón fue golpeado por varias personas, incluso después que se encontraba detenido (hay declaraciones escritas de testigos).

Luego agregó: "Mi hijo fue golpeado salvajemente, lo condujeron en calzoncillos y descalzo a la comisaría donde no fue asistido por sobredosis de drogas ni por sus heridas. Al parecer ni siquiera fue identificado porque lo mantuvieron NN. Aunque sí fue acusado de ladrón".

"A mí me avisaron a las 15 del otro día. Me entregaron un cuerpo destruido por los golpes, con fracturas visibles y el rostro desfigurado".

"La zona de las costillas con hematomas visibles de haber recibido golpes importantes. Fueron tan impresionantes las huellas que dejó la paliza recibida que tuvimos que pagar una tanatopraxia para que maquillaran el cadáver".

"Ahora resulta que no aparecen o no nos quieren dar las radiografías del tórax, las fotografías del cuerpo en la autopsia y una serie de elementos (sangre, orina y fluidos) que vamos a hacer peritar por la parte privada hasta las últimas consecuencias".

Además, dijo el papá, "en Salta hay miles de adictos a la pasta base. Miles, pero cuántos de estos mueren por edema pulmonar agudo por abuso. Sin decir que mi hijo practicaba boxeo y jugaba al fútbol todos los sábados y domingos y en esas exigencias físicas no había tenido una aviso al menos".

"Queremos esas estadísticas de muerte por edema pulmonar por abuso de drogas, que las muestren. Ahí vamos a ver cuántos adictos mueren en Salta por día por esta causa, o si los golpes que le dieron durante una hora por los menos provocaron su final".

"Tal parece que la paliza que le dieron es secundaria. No aceptamos ese informe que deslinda responsabilidades y culpa al fallecido de su desgracia. Además, exime a los que lo robaron (celular, zapatillas y dinero) y le quitaron hasta la vida de toda culpa y cargo, no es justo y porque no es justo vamos a ir hasta las últimas consecuencias", afirmó.

El hecho

El caso se produjo en febrero. Los medios dijeron que en un domicilio de Santa Ana habían ajusticiado a un ladrón que había intentado robar una bicicleta. En ese lugar lo redujeron a golpes y dieron intervención a la policía.

La familia que lo redujo acusó a la policía por las heridas y los malos tratos recibidos por Farfán Vera. pero nadie negó la golpiza.

Ayer su padre desconsolado dijo: "En Salta, la culpa la tiene el muerto".

Cocaína y marihuana

El informe toxicológico según la fiscalía da cuenta de que se detectó alcohol etílico, cocaína y marihuana en el cuerpo del fallecido. Respecto a las lesiones que presentaba el cuerpo, se pudo determinar que ninguna está asociada a la muerte del joven, por lo cual se descarta la intervención o participación de terceras personas en el resultado muerte. El informe de autopsia fue puesto en conocimiento de los padres del fallecido, en presencia de su abogado y de un perito en Criminalística que los acompañó.

Paz informó que en la investigación se recibieron numerosos testimonios que relatan que advirtieron la presencia del joven en la zona y brindaron detalles del recorrido que hizo por el barrio y las condiciones en que lo hacía. “Resulta relevante señalar que, en virtud del estado en que se encontraba Farfán Vera, sin duda alguna se puede afirmar que tampoco existía en su ánimo cometer delito contra la propiedad”.

Al descartarse la comisión del delito de homicidio, la Fiscalía giró las actuaciones a la Fiscalía Penal de la jurisdicción y a la de Derechos Humanos por posibles delitos menores.