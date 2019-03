Polémica en Cerrillos: El camión municipal nuevo que volcó no tenía seguro de siniestro

A los choferes no se les extrajo sangre, los certificados de salud no son oficiales, y ambos son hijo y sobrino del propietario de una radio oficialista de Cerrillos. La historia tiene todos los condimentos para concluir en que el accidente ocurrido hace unos días en el vertedero San Javier, donde volcó el camión recientemente adquirido por la comuna cerrillana, no fue solo un imponderable y que existen elementos que evidencia negligencia y posible ocultamiento. Finalmente el Concejo Deliberante recibió el informe que oportunamente le había solicitado al Ejecutivo municipal, para aclarar la situación del flamante camión siniestrado en el basural San Javier, a quince días de su adquisición.

De la documentación elevada a los ediles se pudo constatar que tanto el camión o tractor, como su caja batea, no contaban con cobertura de seguro que cubriese los gastos por siniestros. Es decir que ambas unidades solo contaban con los seguros de responsabilidad civil contra terceros pero no para el caso de robos, choques o como en este caso, un vuelco.

Por otra parte, en el informe del Ejecutivo municipal se adjuntan dos certificados del estado de salud de chofer y acompañante. Ambos fueron emitidos por un médico particular y no por un profesional de la jurisdicción donde ocurrió el accidente o en su defecto del hospital Santa Teresita de Cerrillos.

El informe tampoco adjunta los resultados de los análisis de sangre obligatorios para todo conductor que tiene un accidente.

Según el informe, ni a Emanuel Benito Villanueva ni a Sebastián Miguel Villanueva se les extrajo sangre según la legislación vigente, y tampoco fueron revisados por un profesional del hospital público que correspondía.

Cabe aclarar que ambos Villanueva son hijo y sobrino de Carlos Villanueva, propietario de la radio oficialista de la localidad. Hijo y sobrino se desempeñan en la comuna bajo la modalidad de locadores de servicios, en este caso de choferes del municipio.