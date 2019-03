Leopoldo Cuenca: “La recaudación es prácticamente cero, la gente no paga”

Rivadavia Banda Sur sufre aún los efectos de una deforestación indiscriminada, que afectó a la economía de subsistencia de las comunidades aborígenes. Hoy se trata de revertir la situación y enfrenta los desafíos de un crecimiento poblacional acelerado, en una zona alejada de los grandes centros urbanos con vías de comunicación (rutas nacionales y provinciales), que distan mucho de ser las adecuadas para facilitar las conexiones. Leopoldo Cuenca, intendente local, dialogó con El Tribuno sobre las obras de provisión de servicios y la realidad de la zona.

¿Cómo afecta la crisis una localidad tan alejada y con una distribución demográfica tan compleja?

Quizás mucha gente en la ciudad escucha hablar de Rivadavia Banda Sur, se habla de Rivadavia, pero pocos conocen su complejidad en todo sentido. Para dar una idea hay distribuidos en su territorio unos 250 parajes y si bien hemos crecido enormemente en servicios en los últimos años en los sectores urbanos, como Rivadavia y La Unión, todavía hay que proveer por ejemplo de agua potable al resto de las poblaciones, algunas muy distantes. Para dar un ejemplo, El Totoral está a 70 kilómetros.

El agua potable en la zona es un tema complejo, ¿cómo lo abordan?

En lo que hace a Rivadavia, en la Unión hemos ampliado la red de agua a todo el sector urbano, al igual que el de la red eléctrica y la de cloacas. Fue un gran adelanto para nuestra comunidad. Antes que nada quiero aclarar que el crecimiento poblacional fue enorme, lo que ha hecho surgir nuevas problemáticas y más demanda de servicios. Perforamos una red de pozos en las misiones aborígenes y desde allí llevamos el agua a los parajes cercanos. El tema es que no se encuentra agua con facilidad. Por ejemplo, en La Unión ya se hicieron tres perforaciones sin éxito, y en los intentos que se halló agua era de muy mala calidad, muy salitrosa y no apta para consumo humano ni animal. Se encontró por otra parte agua de mejor calidad en Rivadavia, en pozos de más de 180 metros de profundidad. En La Unión, en tanto, se cavó uno de 380 metros. Allí Aguas del Norte montará una planta potabilizadora. El tanque de abastecimiento ubicado a 7 kilómetros de La Unión y que antes alcanzaba para el pueblo hoy ya no es suficiente, por el crecimiento urbano. La presión cae mucho sobre todo en verano y a veces no hay abastecimiento. Para que tengan una idea, aquí se registraron esta temporada jornadas de 50º de calor.

¿Cómo hacen con los poblados en que no hay pozos cercanos?

En la Municipalidad contamos con cuatro camiones cisterna destinados a la distribución de agua que trabajan las 24 horas, todo el año. Con ellos abastecemos a los diferentes parajes, con todos los costos que eso significa. Es mucho esfuerzo y un gasto también, pero cumplimos con todas las comunidades. Ahora Aguas del Norte está trabajando en el municipio, lo que resultará un impulso importante en materia de este servicio esencial.

Todo esto conlleva muchos recursos: ¿cómo se financia la localidad?

Fundamentalmente con la coparticipación que nos alcanza para pagar sueldos, mover los vehículos y solventar la compra de combustibles, que cada vez están más caros. Lo preocupante es que no tenemos recaudación, esto es algo que se debe a la crisis pero que también tiene algo de cultural, la gente no paga, aquí no se paga ni el agua. Algo se recauda con patentes, pero muy poco. Los concejales no quieren modificar la tarifaria, es una forma de hacer política pero que termina afectando a todos, porque el municipio no tiene recursos, pero igual hay que brindar los servicios, eso es algo con lo que hay que cumplir sí o sí. Un carnet de conducir, por ejemplo, sale 200 pesos. La recaudación es prácticamente cero.

¿En qué situación se encuentra el área educativa?

El territorio es muy extenso, las distancias son grandes. Tenemos 41 escuelas. Lo que se notó es un gran aumento de la matrícula y hay también escuelas wichis que van creciendo. También tenemos secundarios y los chicos cuando salen pueden seguir la carrera docente en el terciario. Ahora también se sumó la de maestra jardinera.

Se hizo un nuevo edificio escolar en Rivadavia, próximo a inaugurarse, el avance de obra es de un 95%, y también un colegio wichi en una misión ubicada cerca del pueblo.

¿Y en materia de viviendas?

Antes que nada es importante resaltar que los jóvenes hoy quieren emigrar de los parajes, salir del campo para instalarse en la zona urbana, lo que genera toda esta realidad que estamos viviendo. De 2003 a la fecha la población creció casi en un 50%, sobre todo en los sectores urbanos. Esto también impulsa la demanda de viviendas que a través del Plan Hábitat vamos cubriendo. Se construyeron y se construyen muchas casas bajo esta modalidad, en los terrenos de las familias beneficiarias, tanto en los sectores urbanos como en los parajes y misiones. Al mismo tiempo se extendió la red eléctrica entre La Estrella, La Unión y Rivadavia. Esto va a ayudar al crecimiento y a la calidad de vida del vecino.

En una geografía tan compleja, ¿cómo se encuentran las vías de comunicación y el transporte?

Desde hace tiempo que se sigue con la pavimentación de la ruta 13, son 104 km en total. El avance de obra es de aproximadamente el 25%. Trabajamos todo el tiempo en el mantenimiento de caminos y construimos una platabanda provista de iluminación pública en la avenida de acceso al pueblo de Rivadavia. Y en cuanto al transporte, es caro y no cubre la demanda. No hubo mejoras. Por ejemplo, para ir hasta Orán cuesta unos 270 pesos y hasta la ciudad de Salta unos 700 pesos, más o menos. El transporte público está a cargo de dos empresas. Se hace costoso y complicado para que los vecinos se trasladen a esas dos ciudades, en el caso de tener que realizar algún tipo de trámite.

¿Cuáles son las principales actividades económicas de la localidad?

La principal actividad es la ganadería, de pequeños productores. También se crían chanchos y cabras, a baja escala, y la forestación, pero hoy a bajo nivel.

El comercio, por otra parte, es otra salida para el sustento de muchas familias que traen mercaderías fundamentalmente de las ferias de Perico (Jujuy) y de Orán. Pero por estos días se nota la crisis con la caída de las ventas.