Difundieron pagos para la administración

El Gobierno provincial informó que el sábado 30 de marzo estarán disponibles en los cajeros automáticos los sueldos para la franjas uno y dos de la administración pública provincial. Con las subas previstas, se llegará a un acumulado para lo que va del año del 12,5%.

Este incremento también se aplica a las asignaciones familiares por hijo.

Por otro lado, el jueves 28 se pagará el primero de los dos bonos anuales de $2.500 tanto para la franja uno y dos; el viernes 29 estarán disponibles los importes correspondientes al Incentivo Docente.

Desde el Grand Bourg remarcaron que los aumentos sobre los salarios como así también el bono, alcanzan a todos los sectores de la administración pública provincial.

Descuentos por paro

Luego de la propuesta acordada por los gremios docentes de ADP, AMET, UDA, Sadop y UPCN, desde el Gobierno confirmaron que no se descontarán los días de paro que se realizaron hasta el miércoles. Sin embargo, las medidas de fuerza que se concretaron en adelante implican descuentos.

Con respecto a esta medida referentes de Sitepsa y los autoconvocados consideraron que la decisión es "una medida de presión sobre los docentes" que se mantienen en el paro, para lograr "el cansancio y quiebre del bloque y que vuelvan a las aulas".

Sergio Coronel, representante de Sitepsa, dijo que la medida se mantendrá firme y así será la próxima semana, mientras el Gobierno provincial "no busque el diálogo". "Queremos que se hable de la situación con los gremios representativos, no con quienes desde un primero momento no se sumaron al paro", agregó. El representante gremial cuestionó la decisión del Gobierno provincial de descontar los días no trabajados, a lo que se suma que con las declaraciones que acusan a los docentes de promover el desequilibrio en las cuentas del Estado solo han profundizado el alejamiento entre la patronal y el trabajador.

Coronel sostuvo que los docentes autoconvocados no están encasillados en un porcentaje cerrado, pero sí buscan dialogar, porque hay muchos otros temas que deben tratarse además del incremento salarial.

Por otro lado, y luego que circulara el rumor de la posible renuncia de la ministra de Educación, Analía Berruezo, fuentes oficiales desmintieron el alejamiento de la funcionaria.