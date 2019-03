La policía de San Luis, tras los pasos de un humanoide

La Policía de Medio Ambiente, junto a lugareños, continúa con la búsqueda. En distintas partes del campo le pusieron frutas y miel para verlo, pero sin éxito. En la madrugada el supuesto primate se comió los víveres y volvió a ocultarse.

La búsqueda del supuesto gorila que merodea campos cercanos a Quines, en la provincia de San Luis, todavía es infructuosa. Informó ayer el diario local La República.

Así lo afirmó ayer José Gatica, uno de los dueños del terreno donde dos personas, el domingo pasado, vieron a un primate con características muy similares a un gran mono.

El hombre reveló que los rastrillajes no han dado resultados positivos, ya que todavía no pudieron verlo, pero sí encontraron más huellas en zonas muy cercanas a los espacios donde lo rastrean.

El miércoles por la noche los policías de la División Medio Ambiente colocaron manzanas y bananas en lugares donde habían visto muchas huellas, con la intención de vigilar y esperar a que el animal se acerque. También dejaron latas con miel. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los agentes, los hermanos Gatica y baqueanos, no pudieron verlo ni escucharlo. A las 3.30 de hoy decidieron postergar el rastrillaje para descansar, después de 72 horas de trabajo. Hoy a las 9, cuando José Gatica volvió a la zona, descubrió que el primate se había comido las frutas y la miel.

"Sin dudas nos olfatea. Lamentablemente nuestro campo tiene mucho monte, muchos arbustos y barrancas. Por esos lugares se oculta y nos huele o escucha. Le dejamos la comida y vigilamos, pero nunca apareció. Estamos cansados y por eso nos volvimos a nuestras casas a descansar; hace un rato, cuando yo volví, vi que la comida no estaba. Tampoco la miel. Y encontré todas sus huellas. Hay más rastros, muy notorios. Está clarísimo que nos olfatea. Por eso vino hasta el señuelo cuando ya no estábamos", expresó uno de los propietarios del campo.

En cuanto a las bromas que la gente viralizó en las redes sociales en torno al tema y los comentarios en Quines, Gatica fue muy crítico. "Esto no es una joda, no es un chiste. La gente dice tonterías y se ríe, pero nosotros no movilizaríamos a la Policía ni le haríamos gastar recursos ni andaríamos hasta la madrugada, cansados, sin dormir, por una broma. Lo vimos muy claro ese domingo. Por eso fuimos a la Policía. A esos que se ríen me gustaría tenerlos acá, que estuvieran en el campo para que vean que buscamos a un animal y que no estamos de joda", remarcó el hombre, notoriamente molesto.

En cuanto a los nuevos indicios encontrados, Gatica describió lo que observan. "La Policía trajo perros que siguen los rastros, pero al llegar cerca de otro campo vecino se pierden. Allí se frenan. En esa zona hay una acequia y luego viene un alambrado. Hasta ahí los animales sienten, huelen pero luego se detienen", reveló. En cuanto al operativo de búsqueda trascendió que en una hora, tras el descanso de los policías, continuará.

"El misterio es total, ya que las huellas asustan", dijo una fuente.