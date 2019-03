Otra vez la “Chancha” Zárate afuera de los 18 concentrados

Con dos días de anticipación el plantel antoniano quedó concentrado anoche en un hotel céntrico a la espera del decisivo enfrentamiento con Altos Hornos Zapla, programado para mañana a las 18, en el estadio Padre Martearena, con el control del árbitro Nelson Bejas de Tucumán. Entre los 18 jugadores que fueron convocados por el DT Adrián Adrover no aparece la “Chancha” Leandro Zárate, quien ya había sido desafectado del viaje de la vez pasada a Misiones.

Adrover no confirmó los titulares y un solo cambio aparece en los titulares, entre aquellos que le ganaron a Crucero, con el ingreso de Juan Cárdenas por Leonardo Gogna. El equipo: Juan Mulieri; N. Pérez, C. Ramadán, M. Gogna y J. Cárdenas; R. Gómez, G. Mendoza, C. Chavarría y J. Molina; M. Cachi y A. Argañaraz. Además concentraron: A. Pedroso, L. Gogna, D. Giménez, G. Ortiz, C. Acosta, G. Ibáñez y L. Villa.

Las entradas



Desde hoy, de 10 a 18, en Lerma y La Rioja se venden las entradas para asistir al partido de mañana en el Martearena. Los precios: popular $200; dama y jub. $100; pref. $200, dama y jub. $100; platea $250, dama y jub. $150. Menores y discapacitados acceso a todos los sectores $100. Seguro $100. Mañana de 10 a 14, la venta continuará en Lerma y La Rioja y en el Martearena desde las 16.