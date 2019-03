La FIFA anunció el nuevo Mundial de Clubes 

La FIFA anunció la creación del nuevo Mundial de Clubes, con 24 equipos, para el 2021, a pesar de que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la Asociación de Clubes Europeos (ECA) se resisten a participar. Mientras que la Conmebol, por su parte, ya tendría pensado como distribuir sus plazas.

La nueva competencia, que contará con ocho plazas para Europa y seis para Sudamérica, se jugará entre junio y julio de 2021 en un país a definir, según aseguró el presidente Gianni Infantino, en el Consejo celebrado en Miami, EEUU.

Por su lado, la UEFA y la ECA se manifestaron en contra de la participación de sus 232 representados, entre los que se destacan Real Madrid y Barcelona, entre otros.

“Son dos semanas de torneo cada cuatro años, un torneo que reemplaza a otra competición”, dijo el presidente de la FIFA, quien puntualizó: “Esto no representará una carga adicional para los equipos”.

El Mundial de Clubes se juega en diciembre, con los campeones de cada continente más un club organizador.

“La FIFA tomó una decisión y vamos a avanzar con ella”, concluyó Infantino en el contacto con la prensa.

Todavía quedan por definir los criterios de clasificación para el 2021, aunque está confirmado que se mantendrá en 2019 y 2020 el actual torneo, del que el Real Madrid es el vigente campeón.

Así que, por ahora, apenas se sabe que este “primer mundial real de clubes” tendrá 24 equipos y no se disputará en Catar.

El principal motivo para crear este nuevo torneo son los millonarios contratos, pero también evitar que no se queden fuera algunos de los mejores jugadores del mundo.

Por su parte, la Conmebol ya tiene pensado cómo se van a distribuir las seis plazas que le otorgaría la FIFA, con lo cual Gremio de Porto Alegre y River ya tendrían un lugar asegurado, porque son los últimos campeones de la Copa Libertadores. Los cupos se repartirían así: a los ganadores de las Libertadores del 2017 (Gremio), 2018 (River), 2019 (en disputa) y 2020 (a disputarse); además los otros dos cupos se la disputarán entre los ganadores de las Copas Sudamericanas 2017 (Independiente), 2018 (Paranaense), 2019 y 2020, a través de un play-off.

El nuevo formato propone 8 grupos de tres equipos. Los ganadores clasificarán a los cuartos de final y a partir de allí se jugará con eliminación directa hasta definir el campeón.