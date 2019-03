YoCríoSola, miles de mujeres revolucionaron Twitter con sus historias de vida

Todo comenzó como una propuesta tuitera para apoyar a la actriz Jimena Barón, tras una discusión pública con el padre de su hijo, Daniel Osvaldo. La periodista Florencia Freijo propuso el hashtag #YoCrioSola con el objetivo de compartir historias de mujeres que enfrentan la maternidad en soledad.

"¿Qué pasaría si impulsamos un hashtag todas las madres que criamos solas para hacernos visibles? Mostrar de una vez por todas que somos miles. #YoCrioSola", fue el mensaje y la respuesta fue abrumadora.

Se me caen las lagrimas de la emoción, hicieron tercer TT en Argentina #YoCrioSola . Gracias infinitas, me sanan el corazón de manera enorme.. Lo que empecé como un mimo para @baronjimena ahora es una catarata de amor sanador para todas. Nos tenemos, ¡viva el feminismo, carajo!

Miles de mujeres se sumaron y en pocas horas se convirtió en la principal tendencia en Twitter. La catarata de mensajes no sólo emocionó a la actriz sino que se convirtió en un fenómeno que se mantuvo durante el día.

"Soy mamá soltera. Mi hija tiene mi apellido y figuro yo sola en su partida de nacimiento. ¿Es lo ideal? No. Pero es lo que nos tocó y somos felices con nuestra familia de dos. No hay un papá pero hay abuelos, tíos y primos que dan amor", relató la usuaria Majo Grillo.

"#YoCrioSola a un adolescente de 13. El padre no lo conoció y jamas se interesó. Tiene mi apellido. Hoy 15 de marzo aún no pude pagar el alquiler porque preferí uniforme escolar, útiles y toda la mierda escolar. A veces solo lloro de impotencia.", relato @Alienada.

Las historias se multiplicaron y así se logró visibilizar una problemática que afecta a muchas mujeres madres, pero de la que se habla poco. Desde la organización Economía Feminista se sumaron e incluso, acuñaron un nuevo término: el hogar "monomarental", para hablar de las casas sostenidas por una mujer.

"De acuerdo a cifras difundidas por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), en Argentina casi nueve de cada diez hogares llamados monoparentales, en realidad son monoMarentales", lanzaron desde sus redes sociales desde donde a lo largo del día fueron difundiendo cifras que hablan de la realidad de las madres que crían solas.

"El 26,7% de las mujeres jefas de hogar son jefas de un hogar monoparental y el 3,7% de los varones conduce ese tipo de hogares. Pero si miramos a toda la población de hogares con una sola persona a cargo, el 85% de esos hogares está a cargo de una mujer. #YoCrioSola", indicaron en otro tuit.

Lo que motivó esta solidaridad tuitera fue la respuesta de Osvaldo a una broma de Barón que en la ficha de inscripción de su hijo en el jardín de infantes puso que no sabía de qué trabaja el padre.

Ante esto, el exfutbolista publicó un descargo en Instagram en el que se defiende y critica la crianza de Barón. "Yo no tengo q dar explicaciones a nadie, yo amo a mis hijos y trato de darles una buena educación e inculcarles buenos valores, y no que digan vagina, pito y culo en historias de instagram", decía. Horas más tarde, lo borró.

Mi papá siempre era el copado y mi mamá la que tenía que ponerse en el papel de mala. Mi papá era al que veía 2 veces por semana y mi mamá la que me criaba. De grande entendí quien era la que se rompía el alma para que no me falte nada. Y lo que es criar sola. #Yocriosola