Sergio Aguero, clave en la victoria de City ante Swansea

El delantero argentino Sergio Agüero le dio hoy a su equipo, Manchester City, la clasificación a las semifinales de la FA Cup del fútbol inglés, al marcar el gol decisivo del 3 a 2 con que venció a Swansea, de visitante.

El local se puso en ventaja con tantos de Grimes (20m PT) y Celina (29m PT), pero el equipo que dirige Pep Guardiola reaccionó en el segundo tiempo y dio vuelta el marcador con goles de Bernardo Silva (14m, asistencia de Agüero), Nordfelt en contra (33m) y el ya citado del "Kun", a dos minutos del final.

En otro partido de hoy por los cuartos de final de la FA Cup, Watford, con el tucumano Roberto Pereyra de titular, también se metió entre los cuatro mejores del certamen al superar por 2 a 1, de local, a Crystal Palace.

Pereyra, ex River y Juventus de Italia, dio la asistencia para el segundo gol de su equipo, convertido por Gray.

Y sobre el cierre del sábado, Wolverhampton dio la gran sorpresa y eliminó a Manchester United, en el que Sergio Romero fue titular y Marcos Rojo no salió del banco, al ganarle por 2 a 1.

El cuarto y último semifinalista del certamen saldrá del encuentro de mañana entre Millwall y Brighton and Hove.