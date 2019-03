Derrota de Los Mayuatitos en tierras mendocinas

Ayer en la cancha de Los Tordos de Mendoza el seleccionado salteño M18, Los Mayuatitos, no pudo ante Cuyo al caer por 25 a 5 en la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil de rugby.

De esta manera, el combinado de esta provincia sufre su primera derrota, teniendo en cuenta que la semana pasada había derrotado a Mar del Plata por 21 a 0 con punto bonus en la cancha de Tigres Rugby Club.

Ahora los salteños deberán enfrentarse ante Rosario en la tercera y última fecha de la fase de grupos. El partido se disputará en la provincia de Santa Fe.

Por la zona Campeonato también se dieron los siguientes resultados: Tucumán derrotó con comodidad a Santafesina por 27 a 7; Córdoba sorprendió al ganarle a Buenos Aires en condición de visitante por 19 a 17, mientras que Rosario, el próximo rival del representativo de la provincia, le ganó a Mar del Plata en la ciudad balnearia por 15 a 13.

La zona Ascenso, por su parte, tuvo diferentes encuentros de gran nivel.

Santiagueña, en condición de local, venció a Nordeste por 31 a 18; Chubut no pudo ante Uruguay en su casa ya que cayó 25 a 3; Sanjuanina no tuvo problemas en vencer a Sur por 55 a 22, mientras que Entrerriana superó a Oeste por una diferencia abultada: 46 a 5.