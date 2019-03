“Este año la mayor cantidad obras del ferrocarril Belgrano Cargas se ejecutará en Salta”

Asegura que este año, gran parte de las obras de recuperación de vías del Belgrano Cargas se harán en Salta y que en 2020 estará toda la infraestructura en condiciones óptimas para que más productores puedan transportar su mercadería en un menor tiempo posible hasta los puertos centrales.

Esta semana, Guillermo Fiad, presidente Trenes Argentinos Infraestructura, recorrió los trabajos que se realizan en la zona de La Estrella, Apolinario Saravia y Joaquín V. González. En una entrevista con El Tribuno sostuvo que se duplicarán los puestos de trabajo por esta actividad.

¿Cuál era el estado en que estaban las vías en los ramales de Salta que se empezaron a cambiar?

Una cosa es describirlo y otra es vivirlo. Hubo un abandono del ferrocarril por unos 70 años, por tirar un número. Esto se refleja en las vías rotas, en la señalización y en toda la infraestructura ferroviaria. Pero también se veía en las organizaciones, las empresas ferroviarias no estaban preparadas para hacer infraestructura porque habían estado sin hacerlo durante décadas.

¿Se refiere a la ADIF y a la SOFSE?

A todas. Si bien tenían técnicos buenos, pero con tanto atraso eso impactó en las organizaciones, en los procesos. Donde está ADIF teníamos papeles tirados en el piso, no teníamos sistema de gestión que funcionara, había cucarachas... ¿cómo puede una empresa funcionar bien así? Sin áreas de control de calidad. Por otro lado, las empresas contratistas no estaban preparadas para hacer obras. No había equipamiento. Hoy, después de más de tres años de habernos hecho cargo estamos ya no solo haciendo obras sino viendo el impacto positivo de lo que hicimos. Hemos renovado más de 600 kilómetros de vías del Belgrano Cargas.

¿Cómo incidió en el tiempo del traslado de la mercadería en tren?

Un productor para llevar su carga desde Joaquín V. González hasta el puerto de Rosario de Santa Fe tardaba 20 días, ahora tarda la mitad. Esperamos que al final de todo solo demore tres días. Las obras que estamos haciendo son superadoras de lo que había. Estamos realizando inversiones para tener trenes de cien vagones, formaciones más largas para aprovechar y optimizar el uso del material rodante y las vías. En una formación se podrá llevar el equivalente de 300 camiones.

El Gobierno nacional compró máquinas de China, ¿cuántas se destinaron para el Belgrano Cargas?

Llegaron de China unas 107 locomotoras y 3.000 vagones. De esos, 1.000 vagones y 40 locomotoras se destinaron al Belgrano Cargas.

¿Cuál es el avance del recambio de vías?

Este año el mayor volumen de obras estará en Salta. Vamos a estar en ejecución unos 496 kilómetros. Ya realizamos unos 660 kilómetros, la mayoría fuera de Salta: en Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, pero son para Salta. Es una red. Estamos en un proyecto que en su totalidad alcanza a más de 3 mil millones de dólares. Son unos 120 mil millones de pesos destinados a transformar el ferrocarril Belgrano Cargas. Eso para terminar definitivamente con el impuesto al abandono, a la desinversión.

Estamos muy orgullosos de todo lo que hicimos. Estamos realizando obras para hoy y para mañana, estamos cuidando cada centavo que se invierte en el ferrocarril, para que esté bien hecho. Queremos que se desarrolle el interior.

¿En qué etapa se avanzó en el ramal C-18, entre Pichanal y Talavera?

Tenemos tres áreas de trabajo, en La Estrella, Apolinario Saravia y Joquín V. González, desde donde salen frentes tanto para el sur y el norte. Ya hemos implantando más de 60 kilómetros de vías, en ese tramo que son 277 kilómetros. Hoy estamos en un ritmo de trabajo muy bueno. Se crearon más de 500 puestos de trabajo y esperamos que en los próximos dos meses se duplique. Pero no solo es el empleo que se genera para la construcción de las vías, sino también el empleo indirecto como en los servicios.

En 2017, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había estimado que se generarían unos 2 mil empleos con las obras del Belgrano Cargas.

Por supuesto. Recién hablaba de los 277 kilómetros, después está el C-12, que son otros 103 kilómetros y los tiene otra contratista. Falta un tercer tramo, en donde ya ese está trabajando pero a otro ritmo, que es desde Metán hacia Tucumán. Se trata del ramal C-8, por donde no circula el ferrocarril.

En esta recorrida visité una cantera nueva que no existía aquí en Salta, que se está desarrollando por el ferrocarril. Se van a necesitar millones de toneladas de piedras (balasto). Hoy también se está invirtiendo en maquinaria para triturar piedras. Hoy esa cantera está empleando a 40 personas y cuando se termine de instalar, empleará a 120. Va a mover 120 camiones por días para evacuar unas 120 mil toneladas de piedras por mes para abastecer a las obras. Además hay canteras en Volcán y cerca de La Estrella.

¿Cuál es el objetivo a diciembre?

Esperamos terminar diciembre con más de 900 kilómetros de vía en todo el proyecto. Esperamos en Salta haber cumplimentado más de 300 kilómetros de vías renovadas.

¿Cuándo se concluirán los 196 kilómetros restantes?

Esperamos terminar con estos 496 kilómetros y dos tramos de 40 kilometro cada uno, una parte en Salta y la otra en Tucumán, la segunda mitad del 2020. Estamos gestionando un crédito para la mejora de todo el ramal C-15, hasta Pocitos, en Bolivia. Tenemos que construir además de otros puentes ferroviarios con las obras de artes (las alcantarillas) correspondientes. Imaginate un ferrocarril que fue construido hace cien años con otras condiciones del suelo. No tenemos dudas del beneficio que tiene esto para Salta y otras provincias alejadas de los centros de consumo. Necesitamos también que todos los potenciales cargadores, con esa realidad palpable, puedan invertir en su infraestructura para poder subirse al ferrocarril y dejar de usar otros medios, como el camión, para distancias en las que el tren es mucho más competitivo y les ayuda a reducir costos.

Distintos sectores productivos y de servicios piden que en la localidad de General Güemes se instale un centro logístico ferroviario ¿es viable este proyecto?

Por supuesto que es viable. El Gobierno nacional está bien focalizado en la infraestructura troncal. También, a través de su empresa operadora que es Belgrano Cargas y Logística está tratando de impulsar esos polos de desarrollo o centros logísticos que permitan de alguna manera concentrar volumen, aportar a la eficiencia para llegar a los puertos con menores costos. Claramente es perfectamente posible.

En diciembre del año pasado el puente del río Colorado, en el norte salteño, cayó cuando pasaba una formación con azúcar del ingenio El Tabacal ¿Hay inversiones para otros ramales?

El abandono de ferrocarril, como decía al principio, ha sido muy grave. Ya estamos empezando a revertir esta herencia, por eso tenemos prioridades. En el caso particular del puente caído es un ramal secundario que atiende a un determinado cliente. Tras el incidente se pudo rescatar la mayor parte de la carga transportada. En este momento está en investigación el hecho. La empresa Belgrano Cargas y Logística contrató a la Universidad Tecnológica Nacional para que hiciera una auditoría, porque se había hecho una intervención en el puente y estará finalizado en los próximos meses. Se aseguró el puente y el material rodante que quedó en el lugar a la espera de una evacuación, por un tema de seguridad. Hoy se están estudiando alternativas para recuperarlo.

Empresarios mineros piden que el ramal C-14 pueda estar operativo para sacar producción por Chile ¿es posible invertir allí?

Creemos que si la actividad minera junto con el operador logran conseguir un volumen atractivo para poder transportar por esas vías, y si para el país y para la zona es algo que es beneficioso, no tengo dudas de que con el tiempo eso también va a surgir, como otros procesos que todavía están demorados. Esto será un círculo virtuoso.

