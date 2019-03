El duro momento del atleta "Flecha" Viñabal en Buenos Aires

Juan "Flecha" Viñabal, de 19 años, es un reconocido atleta nacido en Chicoana que con muchas condiciones y esfuerzo, logró obtener diferentes títulos. Y en su afán de continuar progresando, viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se instaló.

Si bien apenas arribó sus nuevos compañeros y entrenadores notaron su talento, afuera de su ámbito no le fue como esperaba. Es que Viñabal jamás pudo contar con un sustento económico para poder vivir y por si fuera poco, días atrás sufrió un violento robo. Este último hecho hizo que el atleta baje los brazos y se rinda. No quiere saber más nada con Buenos Aires y busca regresar a su Chicoana natal, pero no tiene cómo hacerlo.

Después del robo, "Flecha" Viñabal se mostró devastado y comentó: "Es difícil, no es lo mismo que estar en un pueblo que es mucho más tranquilo que estar acá en Buenos Aires. El día que me robaron fue en la zona de Constitución, me pusieron un arma en el estómago. Uno de ellos me agarró el brazo, mientras uno hacía de campana y otro me sacó lo que tenía". Entre los objetos robados, le sustrajeron "más de $2.000 que retiré de un giro, un celular, zapatillas de entrenar y musculosas".

"Son cosas que me lastiman y trato de salir adelante. Recién voy aprendiendo y a pesar de todas las cosas que me pasaron, pude competir y ganar algunas carreras".

Tanto antes como después del hecho, el atleta de Chicoana debió pelearla en silencio. "Muchas veces sin almorzar, ni desayunar iba a competir. Hace unos días caminé entre 70 y 80 cuadras para llegar a la carrera y correr".

Hace poco, comentó que para llegar al CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), "caminé 70 cuadras y después corrí tres kilómetros. Luego me fui caminando 15 cuadras más y me encontré con mi primo que me invitó a cenar. Al otro día corrí 18 kilómetros". Ese día, pese al cansancio y los inconvenientes, logró quedarse con el primer puesto.

El salteño aseguró que "nadie sabe el esfuerzo que hago", ni siquiera su círculo íntimo. "Ahora me tocó pasar un mal momento, pero con mucha fe y voluntad trataré de salir adelante en mi pueblo".

Con humildad y hasta con un poco de vergüenza, Flecha pidió ayuda: "No me gusta molestar pero mi idea es volver, pese a que los entrenadores no quieren que me vuelva y dicen que tengo futuro. Esas son cosas que motiva. Sin embargo, estos temas te afectan, hay que estar bien alimentado para seguir y mi idea es volver a Salta la semana que viene". Por el momento pasa sus días en la Agrupación Eduardo Suárez, de Avellaneda. Allí lo recibieron con los brazos abiertos y tuvo la contención que necesitaba.

"Estoy pidiendo si me pueden enviar algún giro para regresar en colectivo, no pido más que eso", cerró y mientras tanto hace lo que más le gusta, correr. Este sábado terminó segundo en la categoría juveniles y 15º en la general de la Nocturna en Florencio Varela.

El atleta figura en la red social Facebook como Flecha Viñabal.