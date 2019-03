Advierten que los dólares del Tesoro son "abundantes pero poco efectivos"

Conocidos los detalles del anunció que hizo el último jueves la cartera de Hacienda -confirmó que el Tesoro subastará u$s 60 millones de recursos provenientes de su programa con el FMI y de emisiones de deuda a partir de abril por un total de u$s 9.600 millones hasta fin de año- la consultora Ecolatina remarcó que "en los días presión cambiaria el poder de fuego sigue siendo acotado".

La consultora Ecolatina advirtió que a pesar de que los desembolsos anunciados del Fondo Monetario Internacional (FMI) se transformarán a moneda local, el monto diario de venta de sólo US$60 millones "luce acotado para prevenir episodios de stress".

En ese sentido, Ecolatina explicó que si las presiones cambiarias se intensifican y el tipo de cambio se encuentra dentro de la zona de no intervención (ZNI), "es probable" que los dólares provenientes del campo no se liquiden" a la espera de una mejor cotización, "y que el monto diario de venta del Tesoro no eviten una depreciación del peso".

“Considerando que la situación argentina 2019 posee incertidumbre por factores extra-económicos, el poder disuasorio sobre el mercado cambiario tenderá a diluirse: a lo largo del año habrá más oferta de dólares (gracias a la venta de divisas excedentes del FMI y la liquidación de agro-dólares), pero en los días presión cambiaria el poder de fuego sigue siendo acotado”, alertó. Además, "aunque la tasa de interés puede disipar algunas tensiones, no luce como una herramienta efectiva para episodios de dolarización pre-electoral".

El estudio explicó que producto de la salida de la cosecha gruesa, "el sector agropecuario dispondrá alrededor de US$25.000 millones para liquidar según las estimaciones oficiales". Sin embargo, como las exportadoras no tienen obligación de liquidarlas en el corto plazo "la venta de divisas se puede disociar del momento de las exportaciones".