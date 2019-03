Martos: “No nos animamos a ganarlo”

“Cuando no se puede ganar lo importante es no perder”. Ésa frase futbolera sería el único consuelo que tendría Villa San Antonio, que igualó con Central Norte en el Gigante del Norte cero a cero, en la octava fecha del Regional Amateur, zona 3.

El resultado dejó un sabor amargo en el paladar de Martín Martos, entrenador de la villa, quien analizó: “De alguna manera no nos animamos a ganarlo, no supimos suplir ese jugador de más para sacar una diferencia. Tuvimos situaciones, ellos también tuvieron una que otra, pero me voy un poco amargado, si habríamos solucionado lo del hombre de más nos llevábamos los tres puntos”.

El técnico de San Antonio tuvo trabajo apenas comenzó el partido: “La lesión de Bravo invitó a mover piezas y replanteamos, pasamos al volante central a jugar de punta (Aguierre)”, explicó Martos y agregó: “si bien uno se va amargado, a lo largo de los 94 minutos merecimos un poco más, eso te invita a seguir soñando”.

Por último, el DT de la villa, destacó la labor de sus muchachos y expresó: “Los vi muy bien a los chicos, siempre habrá uno que otro error, el rival también juega, pero estuvimos muy a la altura”.