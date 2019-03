"Estamos doloridos por la derrota, pero animados por el funcionamiento"

Ariel Holan, entrenador de Independiente, reconoció este domingo por la noche que tanto él como sus dirigidos estaban “doloridos por la derrota, pero animados por el funcionamiento del equipo”, al analizar una nueva caída ante los millonarios, en esta ocasión por 3 a 0 en el estadio Monumental.

“Estamos doloridos por la derrota tanto los jugadores como yo, pero sin perder el ánimo, porque hubo varios pasajes del partido en que Independiente jugó bien, fue más que River, y con tres situaciones claras de gol en los primeros minutos del segundo tiempo que no pudimos convertir, mientras que ellos sí lo hicieron en la primera que tuvieron”, describió Holan en diálogo con los medios de prensa.

“Y después, con el segundo gol, ya todo se hizo más difícil, pero igual rescato la actitud de buscar siempre el arco rival. Lo que se hizo hoy sirve para reconocer que vamos por buen camino, ya que el equipo mostró lo que pretendemos como funcionamiento. Y lo que se hizo mal también sirve para corregir esos errores”, puntualizó.

Sobre la inclusión de Silvio Romero, quien no venía en la mejor forma física, apuntó que lo puso “por su experiencia y para que vaya ganando minutos de competencia. Pero en el entretiempo lo cambié por Martín Benítez para darle más movilidad al equipo”, avisó.

“El resultado final fue demasiado amplio para River, pero no hay que desesperarse ni dramatizar, porque ahora tenemos muchos objetivos, como por ejemplo pelear la clasificación a la Sudamericana, la Copa de la Superliga, la Argentina y la Sudamericana de este año”, argumentó.