Durante este verano, cada dos días murió una persona en siniestros viales

Desde el 15 de diciembre de 2018 hasta el 5 de marzo último, cada dos días una persona murió en siniestros viales en la provincia de Salta, según las estadísticas de la Policía Vial. En total, fueron 41 víctimas fatales, mientras en el mismo período del año anterior fueron 49; es decir que este verano murieron ocho personas menos en las rutas salteñas.

Consultado por El Tribuno, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo, manifestó que el elevado número de víctimas fatales "se debe principalmente a una falta de cultura vial que hay, pero no en Salta sino en todo el país". Consideró que uno de los factores que afecta a todas las provincias del NOA es el elevado uso de motocicletas: "Todo el país tiene esta problemática. Lo que al NOA en muchas ocasiones nos perjudica es la alta utilización de la moto como medio de transporte. Cada vez se usan más motos en todos los municipios".

Según las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante 2016 y 2017 Salta es la provincia que tuvo menor tasa de mortalidad por siniestros viales en el NOA (cada 100 mil habitantes), detrás de Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy y Tucumán. Entre las provincias del norte argentino -incluye NOA y NEA-, Salta se ubicó en el anteúltimo y último lugar respectivamente. A nivel nacional, Salta ocupó los puestos 15 y 11 en cada año, sobre 24 distritos, entre las que tuvieron tasas más altas. Los datos de 2018 aún no fueron procesados.

De acuerdo con los datos del Operativo de Verano de la Policía, la cifra que se mantuvo casi igual las últimas dos temporadas fue la de siniestros viales con lesionados, que fueron unos 10 por día. Figallo explicó que siempre durante el verano aumenta la cantidad de accidentes porque son más los vehículos que circulan por las rutas y la gente tiene más tiempo libre. “Vienen muchos visitantes y la gente de Salta sale para otros lugares porque está de vacaciones; entonces, circula más”, dijo.

El funcionario expresó que, según estudios de casuística, más del 90 por ciento de los siniestros se deben a errores humanos, ya sea por alta velocidad, distracción, cansancio o por haber consumido alcohol. Sin embargo, consideró que la infraestructura “en muchos casos sí afecta” en los accidentes. “El estado de las rutas sabemos que no es óptimo”, expresó Figallo y opinó que las rutas provinciales están en mejor estado que las nacionales.

Además del factor humano, hay otras dos causales que inciden en los siniestros viales, aunque en una proporción mucho menor: el factor climático o ambiental, que se refiere también al estado de la ruta, y el factor mecánico del vehículo. “Más del 90 por ciento es por falla humana”, insistió.

Figallo comentó que otro aspecto que favorece el aumento de accidentes viales es el crecimiento del parque automotor: “En 2018, creció un 15 por ciento con respecto al año anterior. Son como 40 mil vehículos nuevos, que se registraron en la provincia. En el año 2017, creció un 20 por ciento”.

En cuanto a los resultados positivos de alcoholemia, este año fueron un poco menos proporcionalmente que los del año anterior. Un 1,2 por ciento de los conductores evaluados este verano tenía alcohol en sangre, mientras en el verano anterior, el porcentaje fue del 1,5 por ciento.

RTO, luces y cinturón

Durante el Operativo de Verano se labraron infracciones a casi uno de cada 10 vehículos controlados. Figallo reveló que la mayoría se relacionaba con la ley nacional de tránsito: “Lo más común es la falta de documentación en general, pero, principalmente, RTO (revisión técnica obligatoria). Otras de las más comunes son la falta de uso de cinturón de seguridad y de las luces”.

Según la normativa, todas las personas que van en un vehículo tienen que tener el cinturón de seguridad puesto. Figallo evaluó que, dentro de un auto, muchas veces usan el cinturón solo quienes van adelante: “Esto representa un peligro, tanto como si nadie tuviera puesto el cinturón”. Explicó que, al momento de chocar o volcar, quienes están sin cinturón hacen las veces de proyectiles y golpean a los demás. Comentó que lo mismo sucede si se lleva un perro o un objeto pesado suelto: “Esto representa un riesgo muy grande para todos los que están dentro del auto. Es peligrosísimo. No se puede llevar nada de peso dentro del auto que no esté bien sujeto”. Contó que existen correas que se sujetan al cinturón de seguridad para que los animales no vayan sueltos.

Figallo explicó que los vehículos deben llevar las luces siempre encendidas, tanto en la ciudad como en las rutas. Analizó que muchas personas no las encienden por costumbre, más que por un deseo de ir contra la norma, y que esto es más frecuente entre la gente grande, “que está acostumbrada a manejar y para quien no es automático el prender la luz”. Evaluó que, para evitar esto, es necesario concientizar e insistir en la educación vial.

Contó que hay 42 municipios salteños que son emisores de licencia nacional y que esta instancia es ideal para favorecer la adquisición de conocimientos en materia de seguridad vial: “Antes, con las licencias municipales no había, en general, un curso de introducción con una evaluación escrita ni pruebas de manejo”.