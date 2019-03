Juventud, con un pie en el Regional y a la espera de un último “milagro”

Faltaban minutos para las 20 del domingo. El árbitro tucumano Nelson Bejas miró su reloj pulsera y decretó con su pitazo el final del partido. El estadio Martearena, que albergó a alrededor de 6 mil hinchas de Juventud Antoniana ilusionados con ver resucitar a su equipo, fue la postal más desoladora y la “caldera” encendida de los minutos finales pasó a convertirse en un frío y sepulcral velorio.

Muchos de ellos, mareados con tanta información, con tanta matemática, con cientos de combinaciones de posibles resultados para salvarse de la humillación que para ellos significa perder la categoría, desprevenidos, creyeron que el descenso se había consumado y que ya no había más nada que hacer.

Después de gastar sus pocos pesos, soportar filas, empujones, controles y requisas en el ingreso, marcharon a sus casas con las miradas perdidas y atornilladas al suelo. Ni siquiera se acordaron del clásico con Gimnasia y Tiro del próximo domingo, ese que sí será una final por el descenso de verdad. Ni el remanido “el domingo cueste lo que cueste” se cantó al final, como si ya la historia estuviese sentenciada. Similar reacción a la del mismo presidente del santo, Gustavo Klix, quien con lágrimas en los ojos creyó que ya no habían más chances de zafar, aunque todavía sí las hay.

Los jugadores antonianos, aún no entendiendo si había o no vida y posibilidades matemáticas, se desplomaron en el suelo y también se sintieron vacíos después de haberlo dado todo. Porque lo dieron todo. Porque al plantel no se le pudo reclamar falta de actitud en el partido increíble que empataron anoche con Altos Hornos Zapla 1 a 1 en el Martearena, el que dejó al merengue condenado (solo le servía ganar) y al santo con un pie en el torneo Regional Amateur y dependiendo del último “milagro” para no irse al descenso.

Más fríos, con el diario del lunes, los hinchas y los mismos jugadores comprenderán que no les queda otra que dejar de lamentarse por el pasado, por lo que no fue, por la paupérrima campaña de descenso realizada, y aferrarse fuertemente a ese hálito de vida, a esa mínima esperanza, a sabiendas que solo les queda cumplir y ganarle a Gimnasia el clásico del domingo en el Gigante del Norte (aunque en las últimas horas se especuló con la idea de trasladar este partido definitorio por la permanencia al Martearena por razones de seguridad). Ganar y esperar.

Porque también es cierto que llevándose los tres puntos ante el albo podría perder de igual modo la categoría si suma el resto de sus rivales en la lucha (Atlético Paraná, Deportivo Roca, San Martín de Formosa, San Lorenzo de Alem y Racing de Córdoba), como así también un triunfo podría de darle la chance de salvarse de todo, e incluso de jugar un triple desempate.

Ahora, más allá de toda combinación, Juventud resignó su gran chance y no pudo con Zapla aún llevándoselo puesto gran parte del encuentro y generando entre 6 y 7 situaciones claras de gol, por la impericia para concretar, por la mala fortuna, pero fundamentalmente por sus enormes dificultades a la hora de retroceder y rearmarse para defender. Así, el merengue tuvo dos ocasiones clarísimas de llevarse al antoniano de la mano al descenso.

Las claves

Argañaraz peleó y buscó todo el partido. Tuvo las acciones ofensivas más claras y como premio el gol. “Momoto” Gómez lo acompañó bien.

El santo nunca se defendió, la pasó mal en cada retroceso y así lo pagó, con un gol tras un saque del medio y un grosero error en la marca.

A Argañaraz lo derribaron en el área en una de las últimas jugadas del partido, cuando todo era desesperación y nervios. El árbitro Bejas no lo vio.

la síntesis



JUVENTUD 1 A.H. ZAPLA 1

J.C. Mulieri (5) M. Sánchez (6)

N. Pérez (5) N. Aguirre (5)

M. Gogna (5) S. Robles (5)

J.P. Cárdenas (4) P. Santillán (6)

C. Ramadán (5) A. Domínguez (5)

C. Chavarría (6) E. Villagra (4)

G. Mendoza (5) F. Tello (5)

M. Cachi (5) P. Guzmán (5)

J.J. Molina (5) J.C. Cartello (6)

R. Gómez (6) J. Pascuttini (5)

A. Argañaraz (7) A. Fernández (5)

DT: A. Adrover DT: R. Saucedo

Goles: ST: 18’ Abel Argañaraz (JA), 21’ Sebastián Robles (AHZ).

Cambios: ST: Inicio; Julián Navalón (6) por Guzmán (AHZ), 12’ Claudio Acosta (5) por Cachi (JA), 27’ Gustavo Ortiz por Chavarría (JA), 29’ Facundo Galarza por Cartello (AHZ), 37’ Luis Guevara por Pascuttini (AHZ), 38’ Diago Giménez por Mendoza (JA).

Jornada: 9º fecha - Zona D

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Nelson Bejas (5)