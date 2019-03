Del Potro cae en el ranking y hay dudas sobre su futuro

Las lesiones generan una incógnita sobre el futuro de Juan Martín del Potro en el circuito ATP. Desde octubre solo ha jugado tres partidos, en el reciente ATP de Delray beach a causa de una molestia que sufre en su rodilla derecha y esa inactividad pasa factura en el ranking.

El tandilense amaneció ayer tres puestos abajo en el escalafón: descendió del quinto al octavo escalón de la clasificación y quedó al borde de caerse del top ten.

Afectado por el problema en la rótula -se la fracturó el 11 de octubre pasado en Shanghai- y con apenas tres partidos en lo que va de la temporada -sólo se presentó en Delray Beach-, el tandilense no pudo defender sus buenas actuaciones de principios del año pasado, cuando fue campeón en Acapulco e Indian Wells y semifinalista en Miami.

Delpo ve ahora amenazado su octavo lugar por el estadounidense John Isner y por el ascendente griego Stefanos Tsitsipas, noveno y décimo del ranking mundial.

Del Potro se está sometiendo a un tratamiento conservador para intentar fortalecer la zona lesionada, pero no está dando los resultados esperados y, por ello, la cirugía es una opción concreta. El tandilense se cura con kinesiología en Buenos Aires y sigue apostando a la estimulación de plasma rico en plaquetas como parte del tratamiento regenerativo conservador.

El jugador de 30 años es uno de los pocos que logró un Grand Slam (US Open 2009) y un Masters 1000 (Indian Wells 2018) en la era dominada por Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, pero las lesiones minaron su carrera y siguen generando dudas sobre sus próximos pasos.

“La rótula es una pieza muy valiosa de la rodilla. Es ‘la polea’‘. Por allí pasa todo el esfuerzo del atleta: el freno, la activación, el arranque. En la zona hay muchas partes blandas que se insertan allí y que le dan estabilidad. Además, Juan Martín es muy alto (oficialmente, 1,98m) y no es lo mismo para un jugador de su altura que de 1,70 tener una lesión de rótula de rodilla: por la fuerza, la tracción, las palancas, los desplazamientos”, señaló Diego Rivas, licenciado en Kinesiología e integrante de diversos equipos argentinos de Copa Davis.

Del Potro estuvo mucho tiempo fuera de los courts de tenis a raíz de las lesiones. Si se toman en cuenta los distintos obstáculos físicos y los problemas de salud (solamente los más severos, la cirugía en la muñeca derecha en 2010 y las tres intervenciones en la izquierda, entre 2014 y 2015), perdió aproximadamente tres años y medio de competencia.

El ranking

Pos. Jugador Puntos

1º N. Djokovic 10.990

2º R. Nadal 8.725

3º A. Zverev 6.630

4º D. Thiem 4.755

5º R. Federer 4.600

6º K. Nishikori 4.235

7º K. Anderson 4.115

8º J. Del Potro 3.585

9º J. Isner 3.485

10º S. Tsitsipas 3.160

.