Klix: “El empate me golpeó mucho pero soy el primer optimista”

“La esperanza es lo último que se pierde” dice un dicho popular, y en Juventud Antoniana se aferran a ese hilo de ilusión para quedarse en el Federal A. Gustavo Klix, presidente del santo, vive horas complicadas por la situación futbolística del club pero continúa con optimismo.

“Como hincha de Juventud, siempre fui muy optimista y ese mensaje se tiene que trasladar al plantel, mientras haya chances matemáticas, vamos a dejar todo para sumar los tres puntos y esperar otros resultados. El margen es complicadísimo, no lo vamos a negar, pero la historia de Juventud así lo indica, nunca darse por vencido”, expresó.

El empate frente a Zapla caló hondo en el sentimiento del hincha y también de Klix.

“Estaba destrozado, estaba por entrar al vestuario a darle mi apoyo a los jugadores, siempre hablo con todo el mundo, sobre todo en las malas. No sabía lo que me habían preguntado (en referencia a una consulta periodística sobre si Juventud se podía salvar, a lo que Klix respondió con un rotundo ‘no’), pensé que habíamos descendido. Tenía un dolor en el pecho, estaba ido”, sostuvo el titular antoniano, quien además agregó: “Soy realista, esto está complicadísimo, estoy preparándome para lo peor, si tenemos la suerte de ganar y nos acompañan otros resultados, voy a ser el tipo feliz del mundo. Igual, a un descenso no hay que vivirlo como una tragedia, sería el recomienzo de una nueva etapa. En lo futbolístico sería volver lo antes posible y en lo institucional, seguir con todo el entusiasmo y las ganas de reordenar y refundar la institución en todos los aspectos”.

A Gustavo Klix ya le tocó pasar por una situación similar, pero en el rugby, cuando el Jockey Club perdió un partido de pemanencia. Pero para el dirigente, no tiene comparación. “Con el Jockey sufrí un descenso (frente a Gimnasia en el 2008), es lo más similar pero esto de Juventud es otra dimensión, es otra presión, otro compromiso. Lo que vivÍ anoche (por el domingo), nunca lo viví en mi vida. Pero hoy (por ayer) ya me levanté con el chip en decir que soy el primero optimista”.

Por último con respecto a la ausencia de hinchas visitante en el clásico decisivo del domingo con Gimnasia, dijo: “Lo que más quiero es tener el apoyo del hincha, voy a hacer todo lo posible para que estén presentes”.

Con la cabeza en Gimnasia

El plantel antoniano volverá hoy a los entrenamientos en el estadio Fray Honorato Pistoia donde el técnico Adrián Adrover encarará la semana pensando en el clásico frente a Gimnasia y Tiro.

Para este encuentro, el cuerpo técnico espera por la evolución de Claudio Acosta, quien padece una molestia.

El santo sabe que se juega la última chance frente al albo y para el domingo, además de la obligación, buscará tener más peso ofensivo en ataque.

La presencia de los chicos surgidos de las divisiones inferiores parece ser una fija como Nicolás Pérez, Cristian Chavarría, Mauro Cachi y Ricardo Gómez

Cabe destacar que por tercer partido consecutivo, Leandro “La Chancha” Zárate, uno de los goleadores esta temporada, se quedaría afuera de los concentrados.