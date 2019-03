Elisa Carrio: "Cristina está veraneando en Cuba con prisión preventiva firme"

La diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) cuestionó hoy el viaje de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Cuba al sostener que “está veraneando con prisión preventiva firme‘ y advirtió que ‘este es el único país del mundo que se le da permiso para ir a Cuba, que es un lugar de asilo político”.

“Cristina está en Cuba veraneando con prisión preventiva firme. Este es el único país del mundo, la única Nación, donde hay una persona con prisión preventiva firme a la que se le da permiso para ir a Cuba, que es un lugar de asilo político, porque se le hincharon las piernas a la hija. Eso yo no lo vi nunca‘, aseguró Carrió en un reportaje con La Nación +.

En la entrevista que se trasmitirá en los próximos días y que el diario La Nación reproduce hoy, la diputada hizo referencia al permiso que el juez Claudio Bonadio le concedió a la ex mandataria para viajar por un problema de salud de su hija y cuestionó esa medida.

No obstante, Carrió afirmó: “Pobre Florencia, porque en definitiva a uno no deja de darle pena cuando los monstruos de los padres convierten a los hijos en delincuentes, pero más allá de eso es responsable penalmente‘.

Previamente, aseguró que el presidente Mauricio Macri “entregó mucho, entregó a su familia, que está procesada, presa. Eso no lo hace nadie”.

Ante la consulta sobre un eventual un plan ‘V‘ del gobierno nacional para impulsar una posible candidatura de la gobernadora María Eugenia Vidal a la presidencia, Carrió fue tajante en su respuesta, al asegurar: “No, no, el candidato es Macri, y vamos a ganar”.

Además, remarcó que “a pesar de todos los sufrimientos y a pesar de todos los errores hay cosas que se van corrigiendo” y consideró que Cambiemos se impondrá en las próximas elecciones.

Asimismo, volvió a cuestionar a Roberto Lavagna y ante una consulta sobre las chances presidenciales del ex ministro de Economía, insistió entre risas: ‘Me río porque me acuerdo de los zoquetes”, en referencia a la foto del verano donde el ex funcionario de Néstor Kirchner aparecía junto al senador Miguel Angel Pichetto en su casa de Cariló con sandalias y medias.

“Yo le gané a él sin nada”, recordó Carrió, en referencia a los comicios de 2007 donde ambos fueron candidatos a presidente y Cristina Fernández de Kirchner triunfó con casi el 45 % de los votos.

Por otro lado, la diputada cargó contra el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, al señalar que ‘si seguía siendo presidente de la Corte podía haber un golpe de Estado” e insistió en que “el objetivo central de Lorenzetti era destituir a Macri, ahora ya no puede‘.